تقارير تفجر مفاجأة بشأن توقيع رونالدو لنادي النصر السعودي رسميًا خلال أيام بقيمة عقد خيالية

تصدر خبر اقتراب نجم المنتخب البرتغالي ونادي مانشستر يونايتد السابق، كريستيانو رونالدو، التوقيع لنادي النصر السعودي، تريند الأخبار الرياضية في السعودية، خاصةً بعد كشف عدد من التقارير الصحفية الأجنبية، من أبزرها صحيفة ماركا الإسبانية، عن إنهاء كافة الأمور المتعلقة بالاتفاق المالي بين اللاعب والنادي، والتوقيع الرسمي نهاية شهر ديسمبر الجاري.

رونالدو والتوقيع للنصر

وأوضحت التقارير عن اقتراب انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر السعودي، وسيكون التوقيع الرسمي خلال أيام بعقد يمتد حتى يونيو 2025، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات والأمور المالية وغيرها مع اللاعب ووكيله، ويتبقى فقط التوقيع والإعلان الرسمي.

وقيمة العقد الخرافي

وأضافت التقارير أن المفاوضات بين رونالدو وإدارة النصر السعودي لم تكن وليدة الصدفة، ولكنها بدأت قبل فترة بالتوازي من وداعه مانشستر يونايتد الإنجليزي، لافتة إلى أن صفقة الانتقال ستتم قبل نهاية العام الجاري ولمدة موسمين ونصف الموسم بقيمة 200 مليون يورو، إلا أنه حتى الآن لم يتم التعليق من الجانبين.

وفي حالة توقيع الدون للعالمي، فستكون بذلك أعلى صفقة في التاريخ تتم في الشرق الأوسط والوطن العربي بأكمله، ومن التوقع أن تغير خريطة التعاقدات خلال الفترة المقبلة، مع فتح الباب لانتقال مشاهير اللعبة قبل ختام مشوارهم الكروي إلى الأندية الخليجية على غرار أندية الولايات المتحدة الأمريكية.