آخر تطورات صفقة انتقال روبرتو فيرمينو إلى أهلي جدة بالميركاتو الصيفي الحالي

فجر الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في الشرق الأوسط وأوروبا، مفاجأة قوية، فيما يتعلق بآخر تطورات صفقة انتقال روبرتو فيرمينو إلى الأهلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

تطورات صفقة انتقال روبرتو فيرمينو إلى أهلي جدة

ومن الجدير بالذكر أنه قد انتهى عقد الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو مع نادي ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم المنقضي مع ليفربول، واتفق الطرفان على عدم تمديد العقد، ورحل فيرمينو بعد 8 سنوات مليئة بالإنجازات والأرقام القياسية.

وخاض فيرمينو مسيرة أكثر من رائعة في ملعب “آنفيلد رود” امتدت إلى 362 مباراة مع نادي ليفربول في مختلف البطولات الكبرى، وعلى رأسها “الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا” وقد تمكن “بوبي” من تسجيل ما مجموعه 111 هدفًا وصنع 79 وتلقى 17 بطاقة صفراء.

وتم ربط اسم روبرتو فيرمينو بالاننقال إلى العديد من الأندية الأوروبية، وبالتحديد ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ وكذلك باريس سان جيرمان.

فابريزيو رومانو يوضح تطورات انتقال فيرمينو إلى الأهلي

ونشر “فابريزيو رومانو” تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات “تويتر” ما يلي:

“الأهلي يتقدم إلى المراحل الأخيرة من صفقة روبرتو فيرمينو، عقد لمدة ثلاث سنوات، ولا يزال اللاعب يناقش بعض التفاصيل قبل إعطاء الضوء الأخضر”.

“يأمل أهلي جدة في إعلان التعاقد مع فيرمينو والسنغالي إدوارد ميندي، حارس فريق تشيلسي، قريبًا”.