آخر أخبار استراليا المفتوحة للتنس سيدات ورجال 2024

تقام في شهر يناير من كل عام، بطولة استراليا المفتوحة للتنس إحدى بطولات “جراند سلام”، حيث بدأت الأحد 14 يناير، ومن المتوقع أن يكون التتويج النهائي، يوم 27 يناير فردي سيدات، و28 نهائي فردي رجال، فما هي آخر أخبار الصعود في هذه البطولة.

كارلوس الكاراز والمصنف الثاني عالميا

التأهل للدور الرابع سيدات

احتاجت اللاعبة الصينية “شينج كينوين” لساعتين و40 دقيقة، للفوز على ” وانج يافان”، والصعود إلى الدور الرابع، وكانت كينج 21 عاما، المصنفة رقم 21 في استراليا المفتوحة، ولكنها الآن المرشحة الأبرز للوصول إلى الدور قبل النهائي، حيث قالت “كينوين”، أنها كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لها، حيث ستلتقي في الدور الرابع مع الفرنسية ” أوسيان دودان”، التي صعدت هي أيضا إلى الدور الرابع، كما صعد لهذا الدور” دور ال16″، 16 لاعبة منهم، الروسية آنا كاليسكايا، ودودين، والإيطالية جاسمين باوليني، ومن المؤسف أن اللاعبة العربية التونسية “أنس جابر”، والمصنفة ضمن العشر أوائل عالميا، قد خرجت من الدور الأول في بطولة أستراليا المفتوحة 2024.

صعود ديوكوفيتش والكاراز

حيث صعد الدور الرابع، بطل استراليا المفتوحة، اللاعب الصربي ديوكوفيتش 36 سنة، والذي حصل 10 مرات على بطولة إستراليا المفتوحة من قبل، وهو بطل استراليا المفتوحة 2023، والمصنف الأول عالميا للعبة المضرب، حيث فاز على منافسه الأرجنتيني، توماس مارتن في الدور الثالث، كما صعد أيضا إلى الدور الرابع، المصنف الثاني عالميا، اللاعب الأسباني، بطل ويمبلدون 2023، كارلوس الكاراز 20 سنة.

نوفاك جوكوفيتش إلى الدور الرابع ببطولة أستراليا المفتوحة 2024 👏.#AusOpen #ao24pic.twitter.com/2eCa8VJqlf — عائلة التنس Tennis Family 20 (@tennisfamily20) January 19, 2024

المنافسين في الدور الرابع رجال

يعد الدور الرابع، في استراليا المفتوحة، هو الدور أل 16، حيث يصعد 16 لاعب، للمنافسة، وقد صعد إليه المصنفين الأول والثاني، ديوكوفيتش، والكاراز، كما صعد أيضا 14 لاعب، منهم، الإيطالي “يانيك سينر”، والإسترالي “إليكس دي مينور”، واليوناني “سيتفانوس تسيتسيباس”، وهو الحائز على الرقم السادس عالميا، وأيضا الروسي “كارين خاشانوف”، والأمريكي”تايلور فريتز”.

بطولة استراليا المفتوحة للتنس

هي بطولة تقام سنويا في ملبورن باستراليا، على الملاعب الصلبة، وتقدر لها جوائز مالية ضخمة، حيث تبلغ 86.5 مليون دولار هذا العام، وهي من البطولات الكبرى، لجراند سلام مثل أمريكا المفتوحة التي تقام في نيويورك في الأسبوع الأخير من أغسطس، والأول من سبتمبر، ، ورولان غاروس في باريس في أواخر شهر مايو وأوائل يونيو، وويمبلدون في إنجلترا ” نادي عموم لندن” في الأسبوع الأخير من يونيو إلى أوائل يوليو، وتتضمن بطولة استراليا المفتوحة مسابقات فردي رجال وفردي سيدات، وكذلك زوجي سيدات وزوجي رجال، أيضا هناك زوجي مختلط.

بدأت اليوم بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2024

بإجمالي جوائز 86.5مليون دولار

حصة البطل ستكون 3.15مليون

و الوصيف ستكون 1.72مليون. pic.twitter.com/OT0Q73B7Os — Go To Sport (@GoToSport23) January 14, 2024

مميزات استراليا المفتوحة

تتميز بطولة استراليا المفتوحة، بأنها تعد ثاني أعلى جمهور لبطولات كرة المضرب “التنس”، وتحتل مركز الأول جماهيريا بطولة “أمريكا المفتوحة”، كما تعد بطولة استراليا المفتوحة هي أول بطولة أضافت الملاعب المغلقة، خلال الطقس السيئ، حيث كانت تلغى المباراة بسبب سوء الطقس، وكانت ميزة الملاعب المغلقة، حل عظيم للملاعب، من خلال أسقف قابلة للسحب.

نقاط التصنيف

تبدأ نقاط التصيف من الدور الثالث، فالرابع، ثم الربع النهائي (دور ال8 )، ثم نصف النهائي ( 4 لاعبين)، ثم الوصيف والبطل، وقد سجلت الأسترالية مارجريت كورت رصيد 11 لقبا في فردي سيدات من قبل، بينما الأمريكية “سيرينا وليامز” حصدت على 7 ألقاب في استراليا المفتوحة، فيما حصل الصربي ديوكوفيتش على الرقم القياسي كأكثر لاعب حصد الفوز باللقب ( 10 مرات).