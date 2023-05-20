من أين تأتي الكهرباء في السعودية؟ وما هي أبرز محطات توليد الكهرباء بالمملكة؟

الطاقة الكهربائية واحدة من أكثر أنواع الطاقة شيوعًا واستخدامًا على مستوى العالم، وهي متاحة بشكل طبيعي من حولنا، وفي السعودية يمكن إنتاجها باستخدام بعض عناصر الطبيعة مثل الماء والرياح، بالإضافة إلى الاستفادة من الصواعق الناتجة عن الاحتكاك بين السحب، ومن الممكن أيضًا إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة طرق صناعية أخرى، أو عن طريق تحويل أنواع مختلفة من الطاقة، واليوم سوف نجيب على هذا السؤال ألا وهو من أين تأتي الكهرباء في السعودية؛ ليتسنى للقارئ معرفة كافة التفاصيل حول هذا الموضوع.

طرق توليد الطاقة الكهربائية بالسعودية

يوجد طريقتين لتوليد الكهرباء بالمملكة السعودية، وهما:-

النمطية

يتم الاعتماد فيها على تحويل طاقة الماء إلى طاقة كهربائية، باستخدام توربينات مائية تعمل على توليد الطاقة الكهربائية.

ويمكن تقسيم طرق توليد الطاقة بهذة الطريقة إلى مجموعتين رئيسيتين، ألا وهما:-

محطات الطاقة الحرارية:-

التي تعتمد على تسخين الماء وتحويله إلى بخار ماء؛ ليقوم بتشغيل التوربينات البخارية، ومن ثم توليد الطاقة الكهربائية.

محطات توليد الطاقة المائية:-

التي تستخدم سقوط أو حركة الماء القوية، كالشلالات والسدود؛ لتحويل طاقة الماء إلى طاقة كهربائية باستخدام توربينات مائية.

تتميز الطاقة المنتجة بالطرق النمطية بأنها تأتي على شكل تيار متردد وتخرج مباشرةً للاستخدام، ولا يتم تخزينها بسبب التكلفة العالية المصاحبة لعملية تخزين الطاقة الكهربائية.

الغير نمطية

يتم توليد الطاقة من الشمس باستخدام الخلايا الشمسية، والألواح التي تجمع الطاقة الشمسية وتحوّلها إلى طاقة كهربائية، وتأتي هذه الطاقة عادةً في شكل تيار مستمر.

كما يتم توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية المركزة، وبالإضافة إلى ذلك يتم توليدها من الرياح باستخدام طواحين الهواء، ومن خلال أمواج البحر وحركة المد والجزر، ويمكن أيضًا توليد الطاقة الكهربائية في محطات صغيرة.

أنواع محطات توليد الكهرباء في السعودية

تعتمد محطات توليد الكهرباء في السعودية على مصادر الطاقة المختلفة، وهي على النحو التالي:-

محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي

يشكل هذا النوع أكثر من 50% من إجمالي الطاقة المولدة في السعودية، وتعتمد على الغاز الطبيعي الذي يتم استخراجه وتصديره بكميات كبيرة من المملكة، وتشمل هذه المحطات محطات شركة الكهرباء السعودية والشركات الخاصة.

محطات توليد الكهرباء بالفحم

تعتمد هذه المحطات على استخدام الفحم الذي يتم استيراده من الخارج، وقد تشكل حوالي 12% من إجمالي الطاقة المولدة في المملكة.

محطات توليد الكهرباء بالنفط الخام

تشكل تلك المحطات حوالي 1% من إجمالي الطاقة المولدة في السعودية، وقد تستخدم في الغالب في الأوقات الطارئة والحرجة.

محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

تعتبر هذه المحطات جزءًا من الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، وقد تستخدم أحدث التقنيات في مجال الطاقة الشمسية، كما تشتمل هذه المحطات على محطة قوة الشمس 1 الموجودة في مدينة الرياض.

محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية

تعد محطة توليد الكهرباء بالطاقة النووية في المملكة من أحدث المحطات في العالم، وتشكل جزءًا من الخطة الوطنية لتنويع مصادر الطاقة.

تم بدء تشغيل هذه المحطة في عام 1442، وهي تتألف من مفاعلين نوويين يستخدمان التقنية الحديثة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وتتميز هذه المحطة بأنها آمنة ونظيفة ومستدامة.