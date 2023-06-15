الموارد البشرية توضح حالات وقف الضمان الاجتماعي، وتُحدد خطوات الاعتراض على إيقاف المعاش

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية الحالات التي تستوجب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي عن المستفيد، كما بيَّنت الوزارة إجراءات استقبال اعتراضات مستفيدي الضمان الاجتماعي في حال توقُّف صرف المعاش بسبب “ثبوت عدم الجدية في التمكين”، ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الوزارة عن إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي عن أكثر من 7300 مستفيد خلال دفعة الشهر الماضي، بسبب الإخلال بأحد شروط صرف المعاش والرفض المتكرر للفرص الوظيفية التي يقدِّمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، نجوم مصرية والتفاصيل.

الحالات التي تستوجب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي

وحدَّدت وزارة الموارد البشرية بالسعودية الحالات التي تستوجب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي عن المستفيد وفقاً للمادة 17 على الشكل التالي:

إذا تخلَّف شرط من شروط الاستحقاق. إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة. إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله. إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة مدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب التحديث. إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل، أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل بعروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

خطوات إيقاف الضمان الاجتماعي لعدم الجدية بالتمكين

كما كشفت الوزارة أنَّه في حال تخلُّف المستفيد القادر على العمل عن التسجيل في “طاقات” أو عدم تجاوبه مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ورفضه 3 من الفرص الوظيفية التي يقدِّمها الصندوق دون عذر مقبول، يتم اتخاذ عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تصحيح وضعه وهي:

تستقبل الوزارة إفادة “الصندوق” بأن المستفيد لم يُثبت جديته بالبحث عن عمل.

تقوم الوزارة بإخطار المستفيد بضرورة الالتزام خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ الإخطار.

عند تجاوز المستفيد تلك المدة أو عدم قبوله لثلاث فرص عمل دون عذر مقبول، تقوم الوزارة بإيقاف معاش الضمان الاجتماعي.

طريقة الاعتراض على قرار إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي

وكانت وزارة الموارد البشرية قد حدَّدت خطوات الاعتراض على قرار إيقاف معاش الضمان الاجتماعي وفقاً لما يلي:

تسجيل الدخول في البوابة الإلكترونية. اختيار خدمة الاعتراضات من الخدمة الإلكترونية. اختيار نوع الاعتراض، ثمَّ تعبئة بيانات الاعتراض وإرفاق الأوراق المطلوبة. تقديم طلب الاعتراض، ومتابعة حالة الطلب عبر “طلباتي”.

وأشارت الوزارة إلى أنَّ الجهات المعنية تقوم بدراسة الاعتراض وإصدار القرار الأولي، قبل أن يتم مراجعة القرار وإصدار القرار النهائي، كما يحق للمستفيد الطعن على القرار أمام اللجنة المختصة.