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موعد ورابط حجز تذاكر عرض سيرك دو سوليه جدة وأسعار التذاكر

محمد مختار

عرض سيرك دو سوليه هو واحد من العروض العالمية التي اختصت به مدينة جدة نفسها هذا العام، وهو عرض ساحر يدعو كل الزوار إلى إحياء ذكرى طفولتهم من خلال حضور العرض، في السطور التالية سوف نتعرف على رابط حجز تذاكر عرض VIZION والأسعار ومواعيد الحضور.

موعد عرض سيرك دو سوليه جدة

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انطلق عرض سيرك دو سوليه في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة يوم الخميس 27 أبريل، وسوف يستمر حتى يوم الجمعة 26 مايو القادم.

ويتم فتح الأبواب أمام الزوار بدءا من الساعة الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وحتى الساعة 11:00 مساء.

سعر تذكرة سيرك دو سوليه

أسعار التذاكر مقسمة إلى عدة أقسام، وتبدأ من 80 ريال سعودي وحتى 430 ريال سعودي على النحو الموضح في الصورة.

حجز تذاكر سيرك دو سوليه

طريقة حجز تذاكر سيرك دو سوليه

يمكنك الحصول على تذكرة حضور العرض من خلال الموقع الرسمي للحجز وهو موقع تكت مكس.

  • وبعد الدخول إلى الموقع قم بالنقر على احجز الآن.
  • في الخطوة التالية سوف يطلب منك تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.
  • بعد ذلك سوف يتاح لك اختيار عدد التذاكر والفئة التي تريدها.
  • وأخيرا عليك تفعيل شراء التذاكر من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.

سيرك دو سوليه جده

ولا تنسى قراءة الشروط والأحكام الخاصة بعرض سيرك دو سوليه جدة قبل الحجز.

سيرك دو سوليه

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محمد مختار

كاتب مقالات، أهتم بالكتابة في مجالات الرياضة والفن والتقنية، عملت في عدة مواقع إلكترونية من قبل، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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