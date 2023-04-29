موعد ورابط حجز تذاكر عرض سيرك دو سوليه جدة وأسعار التذاكر

عرض سيرك دو سوليه هو واحد من العروض العالمية التي اختصت به مدينة جدة نفسها هذا العام، وهو عرض ساحر يدعو كل الزوار إلى إحياء ذكرى طفولتهم من خلال حضور العرض، في السطور التالية سوف نتعرف على رابط حجز تذاكر عرض VIZION والأسعار ومواعيد الحضور.

موعد عرض سيرك دو سوليه جدة

انطلق عرض سيرك دو سوليه في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة يوم الخميس 27 أبريل، وسوف يستمر حتى يوم الجمعة 26 مايو القادم.

ويتم فتح الأبواب أمام الزوار بدءا من الساعة الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وحتى الساعة 11:00 مساء.

عيش تجربة عالمية بلا حدود

مع عرض VIZION

من سيرك دو سوليه 🎪✨

باستعراضات خيالية ساحرة😍 لا تفوِّت العرض واحجز تذكرتك 👇🏼

https://t.co/mNHrakREFt#مع_بعض_طول_السنة #تقويم_فعاليات_جدة pic.twitter.com/ZsKDcw67Qi — فعاليات جدة | JED (@jeddah_events1) April 25, 2023

سعر تذكرة سيرك دو سوليه

أسعار التذاكر مقسمة إلى عدة أقسام، وتبدأ من 80 ريال سعودي وحتى 430 ريال سعودي على النحو الموضح في الصورة.

طريقة حجز تذاكر سيرك دو سوليه

يمكنك الحصول على تذكرة حضور العرض من خلال الموقع الرسمي للحجز وهو موقع تكت مكس.

وبعد الدخول إلى الموقع قم بالنقر على احجز الآن.

في الخطوة التالية سوف يطلب منك تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

بعد ذلك سوف يتاح لك اختيار عدد التذاكر والفئة التي تريدها.

وأخيرا عليك تفعيل شراء التذاكر من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.

ولا تنسى قراءة الشروط والأحكام الخاصة بعرض سيرك دو سوليه جدة قبل الحجز.