“ڤيا رياض” تجربة ترفيهية جديدة وهذا موعد انطلاقها

كشفت الصفحة الرسمية الخاصة بالهيئة العامة للترفيه، على موقع للتواصل الاجتماعى “تويتر” عن انطلاق فعالية “ڤيا رياض” الترفيهية وهي تجربة متكاملة بتصميم فريد على الطراز السلماني، يتناغم مع الهوية المحلية لمدينة الرياض، وتضم مجموعة من أرقى العلامات التجارية العالمية، والعديد من المطاعم والمقاهي العالمية التي تتواجد بالمملكة لأول مرة، مع سبع صالات سينما توفر تجارب سينمائية فريدة، حيث تتميز كل صالة بتصميم مختلف، إحداها صالة طويق التي تتميز بالتصميم النجدي، وإليكم متابعي موقع نجوم مصرية التفاصيل الخاصة بالفعالية في السطور التالية.

موعد انطلاق فعالية “ڤيا رياض”

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن موعد افتتاح منطقة “فيا رياض”، إحدى أرقى المناطق الترفيهية بالعاصمة الرياض، يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023، وتستمر الفعاليات حتى يوم السبت الموافق 11 مايو 2024، فيما وتستقبل المنطقة الزوار من الساعة 08.00 صباحا إلى الساعة 01.00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

خطواط حجز تذاكر الدخول لمنطقة “ڤيا رياض”

1- الخطوة الاولى قم بالدخول الي منصة عيشها (اضغط هنا)

2- الخطوة الثانية قم باختيار فعالية “ڤيا رياض”، كما هو موضح في الصورة، ثم إضغط على شراء التذاكر.

3- الخطوة الثالثة قم بالضغط على”منصة التذاكر”، بعد ذلك يتم توجيهك إلى منصة الحجز Via Riyadh.

4- الخطوة الرابعة قم بالضغط على وجهتك التي تريد الذهاب إليها، ثم قم بالضغط على أيقونة “المزيد”.

5- الخطوة الخامسة قم بتحديد تاريخ وموعد الزيارة، وتسديد ثمن التذاكر بوسائل الدفع المتاحة.