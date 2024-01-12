TikTok: حدود المتابعة اليومية والساعة

يعد TikTok منصة اجتماعية رائعة لاكتشاف محتوى جديد من منشئي محتوى رائعين، ومع ذلك، هناك بعض القيود على عدد الحسابات التي يمكنك متابعتها في يوم أو حتى في ساعة.

في عام 2024، حد TikTok عدد الحسابات التي يمكنك متابعتها في اليوم إلى 200، هذا يعني أنه لا يمكنك متابعة أكثر من 200 حساب جديد في يوم واحد، بالإضافة إلى ذلك، حد TikTok عدد الحسابات التي يمكنك إلغاء متابعتها في اليوم إلى 100.

إذا حاولت تجاوز هذه الحدود، فقد تواجه مشكلة في متابعة حسابات جديدة أو إلغاء متابعتها، في بعض الحالات، قد يتم حظر حسابك مؤقتًا.

فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك على البقاء ضمن الحدود:

ركز على متابعة الحسابات التي تهتم بها حقًا.

أفصل بين عمليات المتابعة والإلغاء، على سبيل المثال، يمكنك تخصيص يوم واحد في الأسبوع لمتابعة حسابات جديدة، ويوم آخر لإلغاء متابعة الحسابات التي لم تعد تهتم بها.

إذا كنت تحاول متابعة الكثير من الحسابات في وقت واحد، فافعل ذلك ببطء، يمكنك محاولة متابعة 10 أو 20 حسابًا في اليوم، ثم زيادتها تدريجيًا.

بمعرفة هذه الحدود، يمكنك الاستمرار في الاستمتاع بـ Tik Tok دون القلق بشأن تجاوز الحدود.

يضع TikTok قيودًا على عدد الأشخاص الذين يمكنك متابعتهم في اليوم، وذلك لمنع البريد العشوائي والأنشطة غير المرغوب فيها الأخرى، حاليًا، يمكنك متابعة 200 حساب كحد أقصى في اليوم، و 10000 حساب إجمالاً.

لا يوجد حد متابعة لكل ساعة، ولكن لوحظ أنك يمكن أن تتابع حوالي 15 إلى 20 حسابًا في المرة الواحدة، بعد ذلك، يتعين عليك الانتظار لمدة ساعة تقريبًا قبل أن تتمكن من متابعة المزيد من المستخدمين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحدود قد تختلف اعتمادًا على عمر حسابك، عادةً ما تتجاوز الحسابات الأحدث الحد بشكل أسرع من الحسابات القديمة.

لماذا حد متابعة TikTok 10000؟

يضع TikTok حدًا أقصى لعدد الأشخاص الذين يمكنك متابعتهم على المنصة، وهو 10000، هناك عدة أسباب لهذا الحد، بما في ذلك:

تقليل تأثير حسابات البريد العشوائي والبوت: يمكن لحسابات البريد العشوائي والبوت استخدام ميزة المتابعة لنشر المحتوى غير المرغوب فيه أو مضايقة المستخدمين، يساعد الحد الأقصى على تقليل تأثير هذه الحسابات.

حماية سلامة المستخدمين: يمكن أن يؤدي التعرض لكميات كبيرة من المحتوى غير المرغوب فيه أو المسيء إلى الإضرار بصحة المستخدم العقلية والعاطفية، تساعد الحدود الصارمة على حماية سلامة المستخدمين.

تشجيع التفاعل الحقيقي: يركز TikTok على بناء محتوى تفاعلي ومجتمعي، يساعد الحد الأقصى على ضمان أن يركز المستخدمون على التفاعل مع جمهور حقيقي وبناءه.

تجاوز حد المتابعة اليومي على TikTok: ماذا يحدث؟

تجاوز حد المتابعة اليومي على TikTok قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، بدءًا من تلقي رسالة تحذير، وصولًا إلى حظر حسابك تمامًا.

تفرض TikTok قيودًا على عدد الأشخاص الذين يمكنك متابعتهم يوميًا لمنع إساءة الاستخدام، مثل إنشاء حسابات مزيفة لزيادة عدد المتابعين، إذا تجاوزت الحد، فقد تتلقى رسالة تحذير تفيد بأنك تتابع بسرعة كبيرة، إذا استمررت في تجاوز الحد، فقد يقوم TikTok بتقييد حسابك مؤقتًا من المتابعة.

في الحالات القصوى، قد يؤدي تجاوز حد المتابعة اليومي إلى حظر الظل، في حظر الظل، لا يكون ملفك الشخصي مرئيًا للمستخدمين الآخرين، ويتم استبعاد مقاطع الفيديو الجديدة الخاصة بك من صفحة “لك”، يمكن أن يؤدي هذا إلى انخفاض كبير في مدى وصول المحتوى الخاص بك، مما يجعل من الصعب عليك بناء جمهور.

في أسوأ الحالات، يمكن أن يؤدي تجاوز حد المتابعة اليومي إلى تعليق حسابك أو إلغائه تمامًا.

ماذا تفعل إذا استنفدت الحد الأقصى للمتابعة على TikTok؟

قد تؤدي المتابعة المفرطة على TikTok خلال فترة قصيرة إلى وضع علامة على حسابك على أنه روبوت، لمنع حدوث ذلك، اتبع هذه النصائح:

لا تقم بمتابعة أكثر من 50 حسابًا في اليوم.

قم بتوزيع متابعاتك على مدار اليوم وليس في جلسة واحدة.

لا تستخدم الروبوتات أو أدوات الطرف الثالث للحصول على متابعين.

قم بإلغاء متابعة الحسابات التي لا تتفاعل معها.

حد إلغاء المتابعة في TikTok: 200 حساب يوميًا

يسمح TikTok للمستخدمين بإلغاء متابعة ما يصل إلى 200 حساب يوميًا، إذا حاولت إلغاء متابعة أكثر من ذلك، فقد تؤدي إلى حظرك من الظل.

يُعرف الحظر من الظل بأنه إجراء اتخذه TikTok لتقييد وصول المستخدم إلى بعض ميزات التطبيق، مثل مشاهدة مقاطع الفيديو أو التفاعل معها، يمكن أن يكون سبب الحظر من الظل مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك انتهاك شروط الخدمة أو محاولة إساءة استخدام النظام.

إذا كنت تحاول إلغاء متابعة العديد من الحسابات، فمن الأفضل القيام بذلك على مدار عدة أيام لتجنب الحظر من الظل.

حد النشر على Tik Tok

تحدي TikTok: 10 منشورات فقط في اليوم

يضع TikTok حدًا لإنشاء المنشورات على منصته، يمكن للمستخدمين نشر ما يصل إلى 10 مقاطع فيديو في اليوم، إذا حاول المستخدم إنشاء أكثر من ذلك، فسيتم رفض منشورة.

يمكن أن يكون لهذا الحد عدة أسباب، أولاً، يمكن أن يساعد على منع إساءة استخدام النظام الأساسي، ثانيًا، يمكن أن يساعد على ضمان حصول جميع المستخدمين على فرصة للوصول إلى المحتوى، ثالثًا، يمكن أن يساعد في الحفاظ على جودة المحتوى على النظام الأساسي.

لا حدود لمقاطع الفيديو المفضلة

على عكس حد المنشورات، لا يوجد حد لمقاطع الفيديو التي يمكن للمستخدمين تفضيلها على TikTok، يمكن للمستخدمين تحديد أي مقطع فيديو يريدونه كأحد مقاطع الفيديو المفضلة لديهم.

يمكن أن يساعد تفضيل مقاطع الفيديو على المستخدمين في العثور على المحتوى الذي يهتمون به، كما يمكن أن يساعد منشئي المحتوى في الحصول على المزيد من الرؤية لمقاطع الفيديو الخاصة بهم.

خاتمة:

يضع TikTok قيودًا على عدد المنشورات التي يمكن للمستخدمين نشرها يوميًا، يمكن أن يكون لهذا الحد عدة أسباب، بما في ذلك منع إساءة استخدام النظام الأساسي وضمان حصول جميع المستخدمين على فرصة للوصول إلى المحتوى والحفاظ على جودة المحتوى على النظام الأساسي.