“The Creator” فيلم خيال علمي مثير ومميز يستحق المشاهدة الآن على Hulu
عندما ننظر إلى عام 2023 من منظور الترفيه، هناك شيء واحد يبرز بشكل خاص: كيف قدم لنا غاريث إدواردز أحد الأفلام الرائعة الأولى في عصر ChatGPT.
كان إدواردز، الذي أخرج أيضًا أحد أفضل أفلام حرب النجوم، إن لم يكن أفضلها، وهو Rogue One، هو المخرج وراء The Creator، وهو فيلم خيال علمي مثير للتفكير تم إصداره في نهاية سبتمبر حول عالم يوجد فيه وجود صناعي، لقد مزق الذكاء الصناعي بشكل أساسي.
في بداية الفيلم، نتعلم أن الذكاء الاصطناعي قد قصف لوس أنجلوس بقنبلة نووية، وشنت الدول الغربية حربًا قاسية ردًا على ذلك، ومع ذلك، فإن دول “آسيا الجديدة” مثل اليابان ترغب في مواصلة التعايش مع الذكاء الاصطناعي وتعتقد أن الغرب يرتكب خطأً.