يسافر جوشوا وفريقه من عملاء النخبة عبر خطوط العدو، إلى القلب المظلم للأراضي التي يحتلها الذكاء الاصطناعي، عند وصولهم، يكتشفون أن سلاح نهاية العالم الذي أُمر بتدميره هو ذكاء اصطناعي على شكل طفل صغير.

تثير هذه القصة أسئلة عميقة حول الطبيعة البشرية والذكاء الاصطناعي، ما هو معنى أن تكون إنسانًا في عالم يتم فيه استبدال البشر بالآلات؟ هل يمكن للبشرية والذكاء الاصطناعي العيش في سلام؟

قام غاريث إدواردز بتجميع العديد من قصص الذكاء الاصطناعي الرائعة في فيلم The Creator، بدءًا من الطريقة التي قد تؤثر بها التكنولوجيا على الحرب والشرطة في المستقبل، إلى شيء بسيط مثل كيف يمكن للبشر في النهاية أن يقعوا في حب الروبوتات ويحولونها إلى رفاق.

تتميز مشاهد المعركة في The Creator بالإثارة والوحشية، معززة بطاقم رائع يضم كين واتانابي، وستورجيل سيمبسون، وأليسون جاني، تبدأ المشاهد بأسلحة الليزر، ثم تنتقل إلى الروبوتات الانتحارية التي أمرها عقيد جاني بالجيش الأمريكي بمهاجمة العدو، تبدو تلك الروبوتات وكأنها صناديق قمامة كبيرة الحجم ذات أذرع وأرجل، وبعد أن يحيوا العقيد (“لقد كانت خدمتك ممتعة يا سيدتي”) يركضون نحو العدو ويفجرون أنفسهم.

ولا بد من قول كلمة خاصة أيضًا عن مادلين يونا فويلز، الممثلة الطفلة التي تجسد دور “ألفي”، المحاكي الآلي في الفيلم الذي يتمتع بالقدرة على التحكم عن بعد في كل التكنولوجيا عندما تطوي يديها معاً كما لو كانت تصلي، المشاهد بينها وبين جوشوا واشنطن جيدة جدًا، مثلما طلبت من جوشوا أن يشرح لها مفهوم الجنة، أخبرها أنه مكان يذهب إليه الأشخاص الطيبون بعد وفاتهم، ويدرك “ألفي” على الفور أن أيًا منهم لن يراه أبدًا، “لأنك لست جيدًا، وأنا لست شخصًا.”

خاتمة

في الختام، فيلم The Creator هو فيلم خيال علمي مثير ومثير للتفكير يطرح أسئلة عميقة حول الطبيعة البشرية والذكاء الاصطناعي، الفيلم من إخراج غاريث إدواردز، الذي أثبت مرة أخرى أنه من أكثر المخرجين الموهوبين في هوليوود.

تتميز مشاهد المعركة في الفيلم بالإثارة والوحشية، وتجسد الرعب والوحشية للحرب في المستقبل، ويقدم الفيلم أداءً رائعًا من مادلين يونا فويلز، التي تجسد دور “ألفي”، المحاكي الآلي الذي يتمتع بالقدرة على التحكم عن بعد في كل التكنولوجيا عندما تطوي يديها معاً كما لو كانت تصلي.

يطرح الفيلم أسئلة مهمة حول الطبيعة البشرية والذكاء الاصطناعي، هل يمكن للبشرية والذكاء الاصطناعي العيش في سلام؟ ما هو معنى أن تكون إنسانًا في عالم يتم فيه استبدال البشر بالآلات؟

يقدم The Creator نظرة مقلقة على مستقبلنا، ولكنه أيضًا فيلم مثير للتفكير يستحق المشاهدة.