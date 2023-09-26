الموارد البشرية: اليوم صرف “إعانة التأهيل الشامل”، وهذه الشروط وخطوات التسجيل والاستعلام

أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، عن صرف “إعانة التأهيل الشامل” للمستفيدين، اليوم الثلاثاء، وكانت الوزارة قد أوضحت في وقتٍ سابق شروط الاستفادة والمستندات المطلوبة للتقديم على إعانة التأهيل الشامل التي تقدِّمها الوزارة لذوي الإعاقة في المملكة، نجوم مصرية والتفاصيل.

مبنى وزارة الموارد البشرية- المصدر: موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت

موعد صرف إعانة التأهيل الشامل لذوي الإعاقة

وأوضحت وزارة الموارد البشرية عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة على منصة إكس أنَّ صرف إعانة التأهيل الشامل لذوي الإعاقة يتم يوم 26 من كل شهر ميلادي، وأوضحت الوزارة أنَّه في حال وافق تاريخ الصرف إجازة نهاية الأسبوع يتم تأجيل الصرف إلى اليوم الذي يليه.

أهلاً بك, يتم صرف إعانة التأهيل الشامل بتاريخ 26 من كل شهر ميلادي ، و في حال وافق تاريخ الصرف اجازة نهاية الأسبوع يتم الصرف في اليوم الذي يليه. سُعدنا بخدمتك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) September 26, 2023

شروط الاستفادة من برنامج إعانة التأهيل الشامل

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة قد حدَّدت شروط التقديم والمستندات المطلوبة للاستفادة من برنامج إعانة التأهيل الشامل، وفقاً لما يلي:

أن يكون المتقدِّم سعودياً أو من القبائل النازحة ويملك هوية سارية.

أن يقوم المستفيد بالتسجيل لدى الوزارة لتقوم بتقييم الإعاقة.

أن تكون الإعاقة مصنفة ضمن برنامج الإعانة المالية لذوي الإعاقة.

ألا يتجاوز إجمالي دخل المستفيد 4000 ريال سعودي شهرياً.

ألا تتجاوز مدة إقامة المستفيد بالمرافق الصحية الحكومية أو الأهلية 6 أشهر خلال العام.

أن يكون المستفيد مقيماً في المملكة بشكلٍ دائم.

ألا يكون المتقدِّم مستفيداً من خدمة الإيواء في أحد المراكز التابعة للوزارة.

ألا يتجاوز عُمر المستفيد عند حدوث الإعاقة 60 سنة.

أن يكون لدى المستفيد تقييم إعاقة ساري المفعول.

خطوات التسجيل في إعانة التأهيل الشامل

كما بيَّنت وزارة الموارد البشرية خطوات التسجيل في إعانة التأهيل الشامل، كما يلي:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية على الإنترنت. الذهاب إلى “الخدمات الإلكترونية”، واختيار “إعادة التأهيل الشامل”، ثمَّ “تقديم طلب”. إدخال البيانات المطلوبة وتشمل الاسم بالكامل، ورقم الهوية، ورقم الهاتف، ونوع الإعاقة. الموافقة على الشروط والأحكام، والإقرار بصحة جميع البيانات التي تمَّ تقديمها. الضغط على “تقديم الطلب”، حيث يتم إرسال رسالة نصية إلى هاتف المستفيد تتضمَّن رقم الطلب.

طريقة الاستعلام عن التأهيل الشامل

بعد التسجيل في برنامج إعانة التأهيل الشامل، يُمكن الاستعلام عن الدعم عبر الخطوات التالية: