Steam تكشف عن أفضل ألعاب 2023 من حيث المبيعات

كشفت Valve، الشركة المالكة لمتجر Steam، عن قائمة أفضل ألعاب Steam لعام 2023 من حيث الإيرادات، وضمّت القائمة 12 لعبة في فئة البلاتينية، وهي الفئة الأعلى، بالإضافة إلى قائمة بأفضل الألعاب الجديدة التي تم إصدارها في عام 2023، وقائمة بأفضل الألعاب التي كانت متاحة للوصول المبكر، وقائمة بأفضل الألعاب التي تم تشغيلها على جهاز الكمبيوتر المحمول للألعاب Steam Deck، وقائمة بأفضل ألعاب Steam VR.

ألعاب Steam الأكثر مبيعًا في عام 2023:

بلاتينيوم: سايبربانك 2077، أساطير أبيكس، ستارفيلد، السفينة المفقودة، تراث هوجورتس، بوابة بلدور III، أبناء الغابة، Call of Duty: Modern Warfare II وIII وWarzone، دي أو تي ايه 2، ساحات معارك ببجي، كاونتر سترايك 2، القدر 2

ألعاب Steam الجديدة الأكثر مبيعًا في عام 2023:

ستارفيلد، تراث هوجورتس، بوابة بلدور III، أبناء الغابة، المدرعة الأساسية السادسة: نيران روبيكون، بقايا 2، إي أيه سبورتس إف سي 24، حرب النجوم: الجيداي الناجي، أفق المدن II، طبعة جديدة من الشر المقيم 4، ستريت فايتر 6، يوم الدفع 3

ألعاب Steam الأكثر مبيعًا والتي كانت متاحة للوصول المبكر في عام 2023:

بوابة بلدور 3، ديزني دريملايت فالي، ضد العاصفة، مستعد أم لا، مارفل سناب، إيفرسبيس 2، صن هافن، ديف الغواص، فارلايت 84، عالم الشياطين، وقتي في سانروك، حكايات حربية

ألعاب Steam الأكثر مبيعًا التي تم تشغيلها على Steam Deck في عام 2023:

ديف الغواص، المدرعة الأساسية السادسة: نيران روبيكون، الويتشر الثالث: الصيد البري، سايبربانك 2077، بوابة بلدور III، ستارفيلد، الناجين من مصاصي الدماء، تراث هوجورتس، سرقة السيارات الكبرى V، طبعة جديدة من الشر المقيم 4، نصف الحياة، خاتم الدن

ألعاب Steam VR الأكثر مبيعًا في عام 2023:

مختبر العظام، شفرة والسحر، علامة الغوريلا، أشباح تابور، أعمال العظام، خمس ليال في فريدي: مطلوب مساعدة 2، في نصف القطر، فاز صابر، فتول VR، مخطوطات الشيخ V: Skyrim VR، بافلوف، نصف الحياة: أليكس

خاتمة :

يُظهر هذا التحليل أن ألعاب إطلاق النار والقتال كانت الأكثر مبيعًا على Steam في عام 2023، تليها ألعاب البقاء على قيد الحياة والأدوار، كما ظهرت ألعاب جديدة بارزة في القائمة، مثل Starfield وHogwarts Legacy وBaldur’s Gate III.