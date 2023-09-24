متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي؟ وطريقة الاستعلام عنه

يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور من أهم الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها المقيمين في البلاد، ويستهدف هذا الدعم محدودي الدخل والفقراء، نظراً للوضع الاقتصادي الذي تواجهه البلاد، من خلال المقال التالي على موقع نجوم مصرية نتعرف على موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي.

متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي - مصدر الصورة موقع وزارة الموارد البشرية

مواعيد صرف الضمان الاجتماعي المطور

يمكن للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور التعرف على مواعيد صرف مستحقاتهم خلال الأشهر التالية من خلال الجدول التالي:

راتب شهر صفر (راتب شهر سبتمبر) الأربعاء 12-03-1445هـ الموافق (2023-09-27م) راتب شهر ربيع الأول (راتب شهر أكتوبر) الخميس 11-04-1445هـ الموافق (2023-10-26م) راتب شهر ربيع الثاني (راتب شهر نوفمبر) الإثنين 13-05-1445هـ الموافق (2023-11-27م) راتب شهر جمادى الأولى (راتب شهر ديسمبر) الأربعاء 14-06-1445هـ الموافق (2023-12-27م) راتب شهر جمادى الآخرة (راتب شهر يناير) الأحد 16-07-1445هـ الموافق (2024-01-28م) راتب شهر رجب (راتب شهر فبراير) الثلاثاء 17-08-1445هـ الموافق (2024-02-27م) راتب شهر شعبان (راتب شهر مارس) الأربعاء 17-09-1445هـ الموافق (2024-03-27م)

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1445

قامت وزارة الموارد البشرية بتطوير رابط إلكتروني ومجموعة من الخطوات التي ستتيح لك الاستعلام عن رواتب دعم الضمان الاجتماعي:

اقرأ كذلك: كيف اعرف استحقاقي في الدعم السكني؟ بالخطوات

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية.

انقر على زر الضمان الاجتماعي المطور.

قم بتسجيل الدخول من خلال حساب المستفيد الخاص بك.

انقر فوق الزر استعلام الضمان المطور.

قم بإدخال البيانات المطلوبة.

انقر على زر استعلام.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1445

هناك مجموعة من الشروط التي يجب على كل من يرغب في الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المتقدم أن يستوفيها وهي:

اطلع على: النيابة العامة توضح عقوبة من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بدون وجه