أفضل الكليات العسكرية لخريجي الثانوية العامة بالسعودية 2023-1445

يتطلع الطلاب السعوديون بالالتحاق بالكليات العسكرية، بعد الانتهاء من الثانوية العامة، وذلك لما يحصل عليه الفرد داخل المؤسسة العسكرية من امتيازات اجتماعية ومالية، وللدفاع عن أرض الوطن، وفي السطور التالية سنتعرف متابعى موقع نجوم مصرية، على أهم الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية.

كلية الملك فهد الأمنية

تعد كلية الملك فهد من الكليات الحكومية الأمنية وتتبع مباشرةً لوزارة الداخلية السعودية، وتقوم الكلية بتعليم وتدريب طلابها على الحياة الأمنية وعلى حماية أمن واستقرار البلاد، ويحصل خريجو الكلية على شهادة بكالوريوس في العلوم الأمنية، ومن أهم مهام الكلية إعداد رجل الأمن المؤهل للمحافظة على أمن وسلامة الفرد والمجتمع.

كلية الملك خالد العسكرية

تعد كلية الملك خالد من أهم الكليات العسكرية بالمملكة، فيما وأفتتحها الملك عبد الله بن عبد العزيز في ربيع الأول 1403ه‍، وكان الهدف من افتتاح الكلية تخريج ضباط يعملون في قوات الحرس الوطني السعودي، وتتيح الكلية للمتخرج استكمال دراسته الجامعية بعد حصوله على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية، أما مدة الدراسة للضباط الجامعيين فهي سنة دراسية واحدة، يمنح المتخرج بعدها شهادة إتمام دورة تأهيل الضباط الجامعيين.

كلية الملك فيصل الجوية

تعد كلية الملك فيصل الجوية من أهم الكليات العسكرية للتعليم والتدريب على الطيران بالسعودية، ومن مهمات الكلية تزويد القوات الجوية السعودية بالضباط الطيارين والفنيين، وتبلغ مدة الدراسة بالكلية 3 سنوات ونصف، وتمنح الكلية البكالوريس في العلوم الجوية للمتخرج كطيار والبكالوريس الفنية للتخصصات الفنية.

كلية الملك عبد العزيز الحربية

تعد كلية الملك عبد العزيز الحربية، أول كلية عسكرية سعودية، فيما وتأسست في 22 ديسمبر 1955م، وتبلغ مدة الدراسة بها ثلاث سنوات، يمنح بعدها المتخرج بكالوريوس علوم عسكرية ويُعين ضابطاً في أحد فروع القوات البرية.

كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي

كلية عسكرية لقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وصدر أمر ملكي بإنشائها في 30 مايو 1998م، وتهدف إلى تعليم وتأهيل وتخريج ضابط دفاع جوي برتبة ملازم، حاصل على شهادة البكالوريوس في “العلوم العسكرية دفاع جوي”، لديه الاستعداد للعمل في أي من منظومات قوات الدفاع الجوي، بعد تزويده بالعلوم العسكرية والمدنية.