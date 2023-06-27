خطوات تقديم الكليات العسكرية السعودية عبر بوابة القبول الموحد 1445

أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، عن موعد وخطوات التقديم لحملة الثانوية العامة للالتحاق بالكليات العسكرية السعودية للعام المقبل 1445 هجريا، وذلك عبر بوابة القبول الموحد، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على موعد وخطوات التقديم بشكل إلكتروني.

موعد تقديم الكليات العسكرية السعودية

أوضحت وزارة الدفاع السعودية، بأن موعد بدء التقديم في الكليات العسكرية لحملة الشهادة الثانوية، بدء من يوم أمس الأحد الموافق 25 يونيو 2023، ولم تعلن الوزارة عن موعد غلق التقديم.

خطوات تقديم الكليات العسكرية السعودية 2023

يتم تقديم في الكليات العسكرية بشكل إلكتروني عبر منصة بوابة القبول الموحد، عبر إتباع الخطوات التالية.

• الخطوة الأولى قم بالدخول على رابط بوابة القبول الموحد.

• الخطوة الثانية قم بالضغط على خانة المتقدمين من الثانوي.

• الخطوة الثالثة قم بملء الرغبات الخاصة بك بالكليات العسكرية المتاحة.

• الخطوة الرابعة قم بالضغط على التالي، لتفتح معك استمارة بيانات المتقدم.

• الخطوة الخامسة قم برفع المستندات المطلوبة الخاصة بك، وإدخال رمز التحقق، والضغط على إرسال لاستكمال التقديم.