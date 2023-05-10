موعد ورابط حجز تذاكر معرض مسكن العقاري في الرياض 2023

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي “ماجد بن عبدالله الحقيل”، النسخة الثانية من معرض مسكن العقاري، وذلك برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والبنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية على، موعد ورابط حجز تذاكر المعرض بشكل إلكتروني.

موعد دخول معرض مسكن العقاري 2023

تنطلق فعاليات المعرض في مركز معارض واجهة الرياض – صالة 3 في الرياض، يوم الخميس الموافق 25 مايو 2023، وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم السبت الموافق 27 مايو 2023، ويستقبل المعرض الزوار من الساعة 03.00 مساء إلى الساعة 10.00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

خطوات حجز تذاكر دخول معرض مسكن العقاري

يتم حجز تذاكر المعرض بشكل إلكتروني، عبر إتباع الخطوات التالية.

1- الخطوة الاولي قم بالدخول الي موقع تكت مكس (اضغط هنا).

2- الخطوة الثانية قم باختيار فعالية “معرض مسكن العقارى” كما هو موضح في الصورة.

3- الخطوة الثالثة قم بقراءة الشروط والأحكام ثم اضغط على “أحجز الآن”.

4- الخطوة الرابعة قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم قم بتسجيل الدخول للموقع.

5- الخطوة الخامسة قم بتحديد عدد التذاكر المطلوبة وتسديد ثمن التذاكر بوسائل الدفع المتاحة