Nova Launcher Prime متوفر الآن بخصم 95% بسعر 0.49 دولار فقط سنويًا

Nova Launcher Prime هو إصدار مدفوع من Nova Launcher، وهو تطبيق إطلاق بديل متاح لأجهزة Android، يوفر Nova Launcher Prime مجموعة من الميزات الإضافية التي لا تتوفر في الإصدار المجاني، بما في ذلك:

إيماءات مخصصة: يمكنك تخصيص الإيماءات على شاشتك الرئيسية ودرج التطبيقات والإعدادات، على سبيل المثال، يمكنك إنشاء إيماءة للتبديل بين شاشتين أو فتح تطبيق معين.

مجموعات درج التطبيقات: يمكنك إنشاء مجموعات من التطبيقات في درج التطبيقات، على سبيل المثال، يمكنك إنشاء مجموعة للتطبيقات الترفيهية ومجموعة للتطبيقات الإنتاجية.

الوضع الليلي: يوفر الوضع الليلي مظهرًا مظلمًا لشاشة هاتفك، هذا يمكن أن يساعد في تقليل إجهاد العين عند استخدام هاتفك في الظلام.

الوصول السريع إلى الإعدادات: يمكنك الوصول بسرعة إلى الإعدادات من شاشتك الرئيسية، على سبيل المثال، يمكنك إنشاء اختصار لإعدادات Wi-Fi أو Bluetooth.

المزيد من خيارات التخصيص: يوفر Nova Launcher Prime المزيد من خيارات التخصيص من الإصدار المجاني، على سبيل المثال، يمكنك تغيير حجم الأيقونات وتنسيقها والألوان والمزيد.

بشكل عام، يعد Nova Launcher Prime خيارًا رائعًا للمستخدمين الذين يبحثون عن تطبيق إطلاق قابل للتخصيص للغاية، يوفر مجموعة واسعة من الميزات الإضافية التي يمكن أن تساعدك في إنشاء واجهة مستخدم تلبي احتياجاتك وأسلوبك.

بالإضافة إلى Nova Launcher Prime، يوجد أيضًا إصدار مجاني من التطبيق يسمى Nova Launcher، يوفر الإصدار المجاني مجموعة واسعة من الميزات والتخصيصات، ولكنه يفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة التي يوفرها Nova Launcher Prime.

فيما يلي بعض الميزات التي يتوفر بها الإصدار المجاني من Nova Launcher:

الترتيب المجاني للتطبيقات والعناصر: يمكنك ترتيب تطبيقاتك وعناصرك على شاشتك الرئيسية ودرج التطبيقات بالطريقة التي تريدها.

يمكنك ترتيب تطبيقاتك وعناصرك على شاشتك الرئيسية ودرج التطبيقات بالطريقة التي تريدها. القدرة على إضافة وإزالة صفحات الشاشة الرئيسية: يمكنك إضافة وإزالة صفحات الشاشة الرئيسية بسهولة لتناسب احتياجاتك.

يمكنك إضافة وإزالة صفحات الشاشة الرئيسية بسهولة لتناسب احتياجاتك. القدرة على تغيير حجم الرموز وتباعدها: يمكنك تغيير حجم الرموز وتباعدها لتناسب ذوقك.

يمكنك تغيير حجم الرموز وتباعدها لتناسب ذوقك. القدرة على استخدام موضوعات مخصصة: يمكنك تطبيق موضوعات مخصصة لتغيير مظهر هاتفك.

فيما يلي بعض الميزات التي لا يتوفر بها الإصدار المجاني من Nova Launcher:

إيماءات: لا يدعم الإصدار المجاني من Nova Launcher إيماءات التخصيص.

لا يدعم الإصدار المجاني من Nova Launcher إيماءات التخصيص. مجموعات درج التطبيقات: لا يدعم الإصدار المجاني من Nova Launcher مجموعات درج التطبيقات.

لا يدعم الإصدار المجاني من Nova Launcher مجموعات درج التطبيقات. الإعدادات المتقدمة: لا يوفر الإصدار المجاني من Nova Launcher نفس مجموعة الخيارات المتقدمة مثل Nova Launcher Prime.

إذا كنت تبحث عن طريقة لتخصيص واجهة مستخدم هاتفك دون إنفاق أي أموال، فإن Nova Launcher هو خيار رائع، يوفر التطبيق مجموعة واسعة من الميزات والتخصيصات التي يمكن أن تساعدك في إنشاء واجهة مستخدم تلبي احتياجاتك وأسلوبك.