Microsoft Copilot لنظام Android متاح الآن للتنزيل

في صمت، أطلقت Microsoft تطبيق Copilot لنظام Android على متجر Google Play الأسبوع الماضي.

Microsoft Copilot لنظام Android متاح الآن

وفقًا للقائمة، ظل التطبيق موجودًا في متجر Play لمدة أسبوع تقريبًا، وتمكن عدد قليل من المستخدمين فقط من اكتشافه حتى الآن.

يمكن للمستخدمين التفاعل مع Copilot كما يفعلون مع تطبيق ChatGPT المستقل – طرح الأسئلة والحصول على المساعدة وإنشاء الصور من المطالبات النصية.

يتم تشغيل Copilot حاليًا بواسطة GPT-4 وDALL·E 3، وهي نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة يمكنها تقديم استجابات سريعة ومعقدة ودقيقة، بالإضافة إلى القدرة على إنشاء صور مذهلة من أوصاف نصية بسيطة.

يتوفر Copilot مجانًا، مما يجعله أداة إنتاجية قوية يمكن الوصول إليها للجميع.

بعد شهرين من إطلاق Microsoft 365 Copilot لعملائها التجاريين الأوائل، أصبح تطبيق Copilot لنظام Android متاحًا الآن للتنزيل مجانًا على متجر Google Play.

يمكن لمستخدمي Android الآن تجربة ميزات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها Copilot، بما في ذلك المساعدة في كتابة النصوص وإنشاء العروض التقديمية وتلخيص الاجتماعات.

يمكن للمؤسسات التي ترغب في الوصول إلى Copilot لموظفيها الاتصال بممثل حساب Microsoft الخاص بها.

يقدم Microsoft 365 Copilot ميزات الذكاء الاصطناعي إلى Microsoft Teams وOutlook وWord وExcel وPowerPoint.

يستخدم المساعد البيانات من Microsoft Graph وتطبيقات Microsoft 365 والويب لتخصيص حالات الاستخدام الخاصة بك.

تستمر Microsoft في دمج تقنية OpenAI في منتجاتها، ويعد تقديم Copilot إلى Android هو الأحدث في سلسلة طويلة من عمليات الإطلاق التي من المؤكد أننا سنراها حتى عام 2024.

تحميل التطبيق ​​Microsoft Copilot

خاتمة

في الختام، يعد إطلاق Microsoft Copilot لنظام Android خطوة مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

يوفر Copilot للمستخدمين أداة قوية يمكن أن تساعدهم في تحسين إنتاجيتهم والإبداع.

لا يزال Copilot قيد التطوير، ولكن لديه القدرة على تغيير الطريقة التي نتفاعل بها مع أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

يمكن أن يؤدي دمج Copilot في منتجات Microsoft الأخرى إلى إنشاء تجربة أكثر ذكاءً وكفاءة للمستخدمين.

من المؤكد أن نرى المزيد من التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة، ويعد Copilot مثالًا على كيفية استخدام التكنولوجيا لتحسين حياتنا اليومية.