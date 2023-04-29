موعد ورابط حجز تذاكر “قرية الرعب” في سيتي ووك ضمن فعاليات تقويم جدة 2023-1444

تستضيف منطقة سيتي ووك في جدة، فعاليات منطقة “قرية الرعب”، حيث تضم ثلاث تجارب مرعبة تفاعلية من متاهات وبيوت رعب، بأحدث التقنيات تجمع بين مشاعر الخوف والمغامرة وحب الاستطلاع، وفي السطور التالية سنتعرف على موعد ورابط حجز تذاكر الدخول بشكل إلكتروني.

موعد دخول تجربة” قرية الرعب” في سيتي ووك 2023

انطلقت فعاليات قرية الرعب في سيتي ووك في جدة، يوم الإثنين الموافق 24 أبريل 2023، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 07 يونيو 2023، وتستقبل المنطقة الزوار من الساعة 05.00 مساء إلى الساعة 12.00 منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما وتم طرح تذاكر الدخول على موقع تكت مكس، بسعر 100 ريال سعودي.

خطوات حجز تذاكر “قرية الرعب” عبر موقع تكت مكس

يتم حجز التذاكر بشكل إلكتروني، عبر موقع تكت مكس، عبر إتباع الخطوات التالية.

• الخطوة الأولى قم بالدخول إلى موقع تكت مكس ( أضغط هنا ).

• الخطوة الثانية قم بالضغط على حجز تذاكر “قرية الرعب”.

• الخطوة الثالثة قم بقراءة الشروط والأحكام، ثم قم بالضغط على أيقونة “أحجز الآن”.

• الخطوة الرابعة قم بكتابة البريد الإلكتروني و كلمة المرور، ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول.

• الخطوة الخامسة قم بتحديد عدد التذاكر المطلوبة، وتسديد قيمة التذاكر بوسائل الدفع المتاحة.