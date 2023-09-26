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بعد يومين من إيداعه.. تنويه مهم من “سكني” لمن لم يحصل على الدعم حتى الآن

محمد خير الحوراني

أكَّد برنامج سكني، بالمملكة العربية السعودية استمرار العمل منذ يوم الأحد 24 سبتمبر وحتى اليوم الثلاثاء لإيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين.

- صورة 1 - بعد يومين من إيداعه.. تنويه مهم من "سكني" لمن لم يحصل على الدعم حتى الآن

شعار سكني - المصدر: الصفحة الرسمية للعناية بالعملاء التابعة لبرنامج سكني على موقع اكس

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سكني يستمر في إيداع الدعم لليوم الثالث

وأجاب “سكني” عبر حساب “العناية بالعملاء” التابع للبرنامج في منصة “إكس” على سؤال حول سبب تأخُّر إيداع الدعم في حسابات عددٍ من المستفيدين مشيراً إلى أنَّ “العمل لايزال قائماً لإيداع مبالغ الدعم السكني في حسابات المستفيدين، ومؤكِّداً أنَّه سوف يتم إيداع الدعم السكني في الحساب البنكي للمستفيدين الذين لم يستلموا الدعم في أقرب وقت ممكن”

شروط الحصول على الدعم السكني

يُشار إلى أنَّ جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، يُمكنهم التقديم على الدعم السكني حال توفر الشروط التالية:

  1. أن لا يكون المتقدِّم قد استفاد من الدعم سابقاً.
  2. أن لا يكون مالكاً لأي عقار، لأن الدعم يختص بتقديم المسكن الأول للأسر السعودية.
  3. أن يكون مقيماً بشكل دائم داخل المملكة.
  4. تقديم المستندات التي تثبت حجم الدخل الشهري.
  5. ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي من برامج الدعم الأخرى.
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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني، كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق، أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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