بعد يومين من إيداعه.. تنويه مهم من “سكني” لمن لم يحصل على الدعم حتى الآن
أكَّد برنامج سكني، بالمملكة العربية السعودية استمرار العمل منذ يوم الأحد 24 سبتمبر وحتى اليوم الثلاثاء لإيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين.
سكني يستمر في إيداع الدعم لليوم الثالث
وأجاب “سكني” عبر حساب “العناية بالعملاء” التابع للبرنامج في منصة “إكس” على سؤال حول سبب تأخُّر إيداع الدعم في حسابات عددٍ من المستفيدين مشيراً إلى أنَّ “العمل لايزال قائماً لإيداع مبالغ الدعم السكني في حسابات المستفيدين، ومؤكِّداً أنَّه سوف يتم إيداع الدعم السكني في الحساب البنكي للمستفيدين الذين لم يستلموا الدعم في أقرب وقت ممكن”
مرحباً،
العمل لايزال قائم لإيداع مبالغ الدعم السكني لأهالينا المستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في حسابك البنكي بأقرب وقت ممكن، أمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية.
— العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) September 26, 2023
شروط الحصول على الدعم السكني
يُشار إلى أنَّ جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، يُمكنهم التقديم على الدعم السكني حال توفر الشروط التالية:
- أن لا يكون المتقدِّم قد استفاد من الدعم سابقاً.
- أن لا يكون مالكاً لأي عقار، لأن الدعم يختص بتقديم المسكن الأول للأسر السعودية.
- أن يكون مقيماً بشكل دائم داخل المملكة.
- تقديم المستندات التي تثبت حجم الدخل الشهري.
- ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي من برامج الدعم الأخرى.