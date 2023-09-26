بعد يومين من إيداعه.. تنويه مهم من “سكني” لمن لم يحصل على الدعم حتى الآن

أكَّد برنامج سكني، بالمملكة العربية السعودية استمرار العمل منذ يوم الأحد 24 سبتمبر وحتى اليوم الثلاثاء لإيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين.

شعار سكني - المصدر: الصفحة الرسمية للعناية بالعملاء التابعة لبرنامج سكني على موقع اكس

سكني يستمر في إيداع الدعم لليوم الثالث

وأجاب “سكني” عبر حساب “العناية بالعملاء” التابع للبرنامج في منصة “إكس” على سؤال حول سبب تأخُّر إيداع الدعم في حسابات عددٍ من المستفيدين مشيراً إلى أنَّ “العمل لايزال قائماً لإيداع مبالغ الدعم السكني في حسابات المستفيدين، ومؤكِّداً أنَّه سوف يتم إيداع الدعم السكني في الحساب البنكي للمستفيدين الذين لم يستلموا الدعم في أقرب وقت ممكن”

مرحباً،

العمل لايزال قائم لإيداع مبالغ الدعم السكني لأهالينا المستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في حسابك البنكي بأقرب وقت ممكن، أمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) September 26, 2023

شروط الحصول على الدعم السكني

يُشار إلى أنَّ جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، يُمكنهم التقديم على الدعم السكني حال توفر الشروط التالية: