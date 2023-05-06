طريقة التسجيل في مبادرة أجهزة التكييف حساب المواطن وشروط الاستحقاق

في إطار دعم حكومة المملكة العربية السعودية لأصحاب الدخل المتوسط والضعيف، تم إطلاق مبادرة أجهزة التكييف حساب المواطن، والتي يمكن للمستفيدين من البرنامج فيها شراء أجهزة صناعة سعودية 100% بأعلى جودة وبأسعار مناسبة، وقد حرصت الحكومة على تيسير الأمر من خلال جعل التسجيل بالمبادرة عبر بوابة حساب المواطن، وذلك بالطبع وفقًا شروط وضوابط ميسرة، تضمن استحقاق الراغبين في الاستفادة من الخدمة.

التسجيل في مبادرة أجهزة التكييف حساب المواطن

من بين الخدمات التي تم إتاحتها من جانب برنامج حساب المواطن للمستفيدين، إمكانية الحصول على أجهزة التكييف وفق شروط وضوابط محددة.

حيث يتم ذلك من خلال التسجيل في المبادرة، كالتالي:-

الانتقال إلى بوابة حساب المواطن بعد الاتصال بشبكة الإنترنت. تسجيل الدخول بإدخال البيانات اللازمة، والنقر على رابط مبادرة أجهزة المكيفات. التأكد من الاستحقاق للدعم، ومن ثم البدء في التسجيل للاستفادة من الخدمة. اختيار الأماكن التجارية المرغوبة؛ بهدف الحصول على أجهزة التكييف. تحديد المكيف المناسب والمرغوب به. كتابة واستكمال البيانات المطلوبة؛ لإتمام التسجيل. عقب الانتهاء من إتمام الخطوات بشكل صحيح، يتم النقر على “تسجيل”.

شروط استحقاق التسجيل في المبادرة

مبادرة التكييف واحدة من وسائل الدعم المقدمة إلى المستفيدين من البرنامج والقائمين بالتسجيل المسبق فيه، إلى جانب السعي لدعم الصناعة المحلية السعودية، خاصةً وأنها صُنعت بالمملكة.

لذا أوضح برنامج حساب المواطن كافة شروط وضوابط استحقاق الاستفادة من المبادرة، التي تضمن وصولها للفئات المستحقة، هذا وقد أشاروا إلى الشروط المطلوب توافرها لدى المستفيد، وهي كما يلي:-

امتلاك الجنسية السعودية وأن يكون من أصل سعودي.

التأكد من أهلية الشخص المستفيد من الأهلية الخاصة بالمكيفات.

ضرورة توافر هوية وطنية سارية الصلاحية لدى الشخص المتقدم.

لا بد من أن يكون الشخص دائم الإقامة ضمن حدود المملكة العربية السعودية.

بمجرد توافر شروط استحقاق الاشتراك في المبادرة والتسجيل عبر الإنترنت بها، يمكن الاستفادة من الحصول على تكييف سبليت بسعر منخفض للغاية، وبخصم يصل حتى 900 ريال سعودي.

حيث يمكن تحديد نوع الجهاز المرغوب به، من بين العديد من الأجهزة التي تتمتع جميعًا بجودة عالية، وهي كما يلي:-