“بالصور” خطوات حجز تذاكر “سيتي ووك” ضمن فعاليات تقويم جدة 2023

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من مدينة سيتي ووك في جدة، يوم الإثنين الماضي والتي سوف تستمر حتى يوم الأربعاء 07 يونيو 2023، حيث تضم المدينة العديد من الألعاب والفعاليات والعروض والمطاعم والمقاهي الجديدة، وفي السطور التالية سنتعرف على خطوات حجز تذاكر الدخول بشكل إلكتروني عبر موقع تكت مكس.

فعاليات سيتي ووك في جدة 2023

تضم مدينة سيتي ووك عدد من الفعاليات المميزة، على النحو التالي.

• عرض عائلة “مشيع”.

• قرية الأنمي.

• مطاعم ومقاهي.

• مسرحيات.

• تجربة رولر ديسكو.

• ترامبولين “جمب اب”.

• تجربة سوبر فلاي.

• قرية الرعب.

• عرض “بليبي”.

• منطقة ألعاب.

مجموعة متنوعة من الألعاب ، مصممة خصيصاً لرفع الإدرينالين ولكل من يحب التحدي في منطقة كرنفال #سيتي_ووك 🤩❤️ احجز الآن 🎟️https://t.co/NYEiioo7Gn#مع_بعض_طول_السنة#تقويم_فعاليات_جدة pic.twitter.com/VYFyLV07jK — تقويم فعاليات جدة | Jeddah Events Calendar (@JEDCalendar) April 27, 2023

خطوات حجز تذاكر “سيتي ووك” عبر موقع تكت مكس

يتم حجز التذاكر بشكل إلكتروني، عبر موقع تكت مكس، عبر إتباع الخطوات التالية.

• الخطوة الأولى قم بالدخول إلى موقع تكت مكس ( أضغط هنا ).

• الخطوة الثانية قم بالضغط على حجز تذاكر “سيتي ووك “.

• الخطوة الثالثة قم بقراءة الشروط والأحكام،

• الخطوة الرابعة قم بالضغط على أيقونة “أحجز الآن ”

• الخطوة الخامسة قم بكتابة البريد الإلكتروني و كلمة المرور، ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول.

• الخطوة السادسة قم بتحديد عدد التذاكر المطلوبة، وموعد الزيارة وتسديد قيمة التذاكر بوسائل الدفع المتاحة.