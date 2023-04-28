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“بالصور” خطوات حجز تذاكر “سيتي ووك” ضمن فعاليات تقويم جدة 2023

عبدالله إبراهيم

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من مدينة سيتي ووك في جدة، يوم الإثنين الماضي والتي سوف تستمر حتى يوم الأربعاء 07 يونيو 2023، حيث تضم المدينة العديد من الألعاب والفعاليات والعروض والمطاعم والمقاهي الجديدة، وفي السطور التالية سنتعرف على خطوات حجز تذاكر الدخول بشكل إلكتروني عبر موقع تكت مكس.

فعاليات سيتي ووك في جدة 2023

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تضم مدينة سيتي ووك عدد من الفعاليات المميزة، على النحو التالي.

• عرض عائلة “مشيع”.

• قرية الأنمي.

• مطاعم ومقاهي.

• مسرحيات.

• تجربة رولر ديسكو.

• ترامبولين “جمب اب”.

• تجربة سوبر فلاي.

• قرية الرعب.

• عرض “بليبي”.

• منطقة ألعاب.

خطوات حجز تذاكر “سيتي ووك” عبر موقع تكت مكس

يتم حجز التذاكر بشكل إلكتروني، عبر موقع تكت مكس، عبر إتباع الخطوات التالية.

• الخطوة الأولى قم بالدخول إلى موقع تكت مكس ( أضغط هنا ).

• الخطوة الثانية قم بالضغط على حجز تذاكر “سيتي ووك “.

• الخطوة الثالثة قم بقراءة الشروط والأحكام،

• الخطوة الرابعة قم بالضغط على أيقونة “أحجز الآن ”

• الخطوة الخامسة قم بكتابة البريد الإلكتروني و كلمة المرور، ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول.

• الخطوة السادسة قم بتحديد عدد التذاكر المطلوبة، وموعد الزيارة وتسديد قيمة التذاكر بوسائل الدفع المتاحة.

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عبدالله إبراهيم

مدون ومنشئ محتوى إلكتروني بموقع نجوم مصرية، مهتم بنشر كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا ومتابعة الاخبار المصرية والعربية.

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