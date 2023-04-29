رابط نظام نور لحساب عمر الطفل لدخول الروضة وأبرز شروط القبول

وفرت وزارة التعليم السعودية رابط نظام نور الإلكتروني بصورة مباشرة؛ بهدف حساب عمر الطفل لدخول الروضة، على أن يتم تسجيل الطالب بالنظام مسبقًا من جانب ولي أمره؛ حتى يتم الاستفادة بشكل مجاني من خدمات النظام، الذي تم الحرص على إطلاقه من أجل دعم العملية التعليمية، ورفع مستوى الطالب التعليمي، باعتبار التعليم من أساسيات نهضة البلاد.

طريقة حساب عمر الطفل لدخول الروضة

يمكن الاستعانة بحساب نور من أجل التعرف على عمر الطفل؛ لدخول الروضة بالمملكة العربية السعودية لهذا العام، وذلك من خلال تطبيق الخطوات التالية:-

في البداية يتم الولوج إلى الموقع الرسمي لـ نظام نور الإلكتروني . ثم الانتقال من الواجهة الرئيسية للنظام إلى حاسبة العمر. تدوين بيانات التاريخ الميلادي والهجري في الأماكن المخصصة لهما. التأكد من أن تاريخ الميلاد المكتوب يتضمن اليوم والشهر والسنة. الضغط على “احسب”؛ ليظهر بشكل مباشر عمر الطالب بكل دقة.

شروط القبول في روضة الأطفال لهذا العام

لا بد من توافر الشروط التالية؛ حتى يتم قبول انضمام الطفل المتقدم لمرحلة الروضة بمدارس المملكة العربية السعودية، وهي:-

أن يكون الطفل حاصل على الجنسية السعودية.

بلوغ عمر الطفل السن القانوني للقبول بتلك المرحلة، والذي يتم تحديده مسبقًا من جانب وزارة التعليم السعودية.

يتم التأكد من عمر الطفل من خلال حاسبة العمر المتاحة عبر نظام نور الإلكتروني.

حصول الطفل على كافة التطعيمات مع توافر شهادة صحية تفيد بذلك.

ومن الجدير بالذكر أنه إذا كان تسجيل الطفل مبكرًا، فلا بد من تشخيص اللجنة المختصة له، والتي تقوم بدورها بتحديد ما إذا كان مؤهلًا للدخول لتلك المرحلة أم لا، ويتم هذا من خلال تقرير يشير بذلك.

شروط التسجيل في نظام نور الإلكتروني