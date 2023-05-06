طريقة تفعيل حساب الراجحي عبر النفاذ الوطني خطوة بخطوة

من الخدمات الإلكترونية التي يُقبل عليها قطاع عريض من العملاء، هي تفعيل حساب الراجحي عبر النفاذ الوطني، خاصةً وأن متطلبات الحصول على الخدمة ميسرة للغاية، حيث إنه دائمًا ما يحرص المصرف على تقديم الخدمات المرغوب بها من جانب العملاء، وذلك على نحو السرعة وبأعلى جودة ممكنة.

خطوات تفعيل حساب الراجحي عبر النفاذ الوطني

أصبح بكل سهولة الآن وعبر الاتصال بشبكة الإنترنت، تفعيل حساب الراجحي عبر النفاذ الوطني الموحد، وذلك من خلال تطبيق مجموعة من الخطوات البسيطة، وهي:-

يتم الانتقال مباشرةً إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بـ بنك الراجحي ، ومن ثم اختيار فتح حساب. يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بفتح الحساب. ينبغي التأكد من صحة البيانات المدخلة، ومن ثَم متابعة الخطوات. يجب إدخال رمز التحقق بشكل صحيح في الخانة المخصصة له، ثم النقر على أيقونة “التالي”. تتم عملية استكمال باقي البيانات المطلوبة، ثم تقديم الطلب. إلى هنا يكون قد تم بالفعل تقديم الطلب؛ لفتح حساب في بنك الراجحي. تأتي فيما بعد مرحلة توثيق الحساب الخاص بك بواسطة النفاذ الوطني الموّحد. بمجرد استقبال رسالة نصية على الجوال تتضمن كافة معلومات الحساب، يتم استخراج بطاقة صراف الراجحي.

إلى جانب إمكانية الحصول على بطاقة مدى للصرف الآلي، من خلال أحد أجهزة الخدمة الذاتية، المتواجدة بالمدن السعودية على مدار الساعة.

متطلبات فتح حساب في بنك الراجحي

هناك مجموعة من الضوابط والمتطلبات الواجب توافرها لدى العميل؛ حتى يتم إجراء فتح حساب الراجحي بنجاح له، وهي كما يلي:-