“absher.sa”..موقع الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية برقم الهوية عبر منصة أبشر الإلكتروني

الاستعلام عن المخالفات المرورية بالمملكة من خلال رقم الهوية عبر أبشر يسأل عنه الكثيرين، حيث قد أتاحت هيئة المرور بالسعودية إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرورية من خلال منصة أبشر باستخدام الجوال فقط وذلك من منطلق سعيها للتسهيل على المواطنين، وفيما يلي سوف نتعرف على التفاصيل.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

بفضل نظام المخالفات المرورية الجديد بالمملكة والذي بناءًا عليه قامت هيئة المرور بوضع مجموعة من الضوابط المتعلقة بسداد المخالفات المرورية، وذلك إذا كانت المخالفة مرتبطة بسلامة الأمن العام وسلامة المواطن، فمن الضروري سداد تلك المخالفات بأقصى سرعة في فترة أقصاها 15 يوم تبدأ من يوم الحصول على المخالفة، وفي حال لم يتم السداد تسديد سوف يتم تجميد حسابات المواطن المصرفية.

كذلك أصدرت هيئة المرور خدمة تخفيض المخالفات المرورية حتى تقل 25% من قيمتها.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

يتاح لأي من المواطنين بالمملكة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر من خلال إتباع الخطوات التالية:

يتم في البداية الدخول إلى الرابط الخاص بمنصة أبشر من هنا ، كما يمكن استخدام تطبيق أبشر للاندرويد من هنا .

يتم تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعدها يتم الضغط فوق أيقونة الاستعلامات ثم الضغط فوق الاستعلام عن المخالفات المرورية ضمن القائمة.

يتم كتابة رقم الهوية الوطنية.

كذلك يتم إدخال رمز التحقق الذي يظهر بالصورة أمامك.

قم بالنقر فوق أيقونة البحث.

سوف تلاحظ ظهور كافة المخالفات المرورية المرتبطة بصاحب رقم الهوية الوطنية وموعد تلك المخالفات وأماكن حدوثها والغرامات الواجب تسديدها.

رقم الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية

يمكن للمواطن الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة به دون الدخول إلى منصة ابشر فقط من خلال رقم الهوية ودون الحاجة إلى زيارة مكاتب الاستعلام عن مخالفات المرور.

فقط أتاحت هيئة المرور إمكانية الاستعلام عن المخالفات من خلال خدمة العملاء لدى مكاتب المرور التابع لها المواطن طبقًا للمدينة التي يعيش بها.

فكل مدينة لها رقم خدمه عملاء مخصص لها حتى لا تحدث تكدس في المكالمات على أرقام معينة.

فيمكن من خلال رقم خدمة العملاء الاتصال والاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية الوطنية الخاص بمالك السيارة.