كيفية الحصول على تصريح دخول الروضة الشريفة للرجال 

تم إتاحة عملية استخراج تصريح دخول الروضة الشريفة وحجز موعد للصلاة بها عبر شبكة الإنترنت، فقد تم الحرص من جانب المؤسسات الحكومية الرسمية بالمملكة على تنظيم الصلاة، سواء داخل الحرم المكي أو المسجد النبوي الشريف، وذلك من خلال إلزام المصلين باستخراج تصاريح للقيام بالصلاة؛ لتقنين الأوضاع في الأماكن المقدسة ومنع التزاحم والتكدس.

استخراج تصريح دخول الروضة الشريفة للرجال

يتم الحصول على تصريح دخول الروضة الشريفة للرجال من خلال شبكة الإنترنت، وذلك من خلال الولوج إلى منصة توكلنا، والتي بموجبها يتم الاستفادة بعدد كبير من الخدمات، ومنها إصدار تصريح زيارة قبر الرسول (صلى الله عليه وسلم).

حيث يأتي إصدار التصريح من المنصة بالتعاون المشترك مع وزارة الحج والعمرة، باعتبارها الجهة الرسمية المسؤولة عن إصدار التصاريح الخاصة بالصلاة.

وللحصول على التصريح لا بد من اتباع الآتي:-

الاتصال بالإنترنت بواسطة الجوال والذهاب إلى منصة توكلنا . من الصفحة الأساسية للمنصة، يتم الانتقال إلى قسم الخدمات. اختيار تبويب إصدار التصاريح، ثم متابعة الخطوات وحجز الموعد.

طريقة حجز موعد عبر تطبيق توكلنا

كما ذكرنا سابقًا يتم إصدار التصريح من خلال منصة توكلنا، والتي من خلالها أيضًا يتم حجز موعد للصلاة بالروضة الشريفة، كما يمكن ذلك من خلال تطبيق توكلنا، الذي تم طرحه مؤخرًا؛ لتيسير الأمر على المصلين.

حيث يتم تحميل التطبيق من متجر الألعاب والتطبيقات المتاح على جوالات الأندرويد والآيفون وتثبيته، ثم إنشاء حسابًا على التطبيق والدخول إلى قسم الخدمات، ومنه يتم الانتقال إلى حجز زيارة الروضة الشريفة أو المسجد النبوي وإتمام الحجز.

دخول الروضة الشريفة للنساء

أتاح الرئيس العام لشؤون الديوان التابع لكلٍ من مجلس الشورى والمساجد، إمكانية دخول النساء إلى الحدائق النبيلة، وقد جاء القرار بعد فترة طويلة من الحظر، على أن يتم ذلك خلال فترة محددة عقب صلاة الغروب وحتى صلاة الفجر يوميًا.

ضوابط الدخول إلى المسجد النبوي

تم وضع مجموعة من الضوابط والتعليمات الخاصة بالدخول إلى المسجد النبوي الشريف، نذكر أبرزها فيما يلي:-