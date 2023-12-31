9 إجراءات للإطالة في عمر بطارية آيفون وتوفير الطاقة 2024

بعد اليوم، لن يكون هناك مشكلة مع نفاد بطارية الآيفون، فقد قدم خبراء المجال 9 إجراءات للحفاظ على بطارية آيفون 2024 وتمديد عمرها، يُعَدُّ الآيفون أحد الأجهزة الرئيسية التي يعتمد عليها على نطاق واسع عالميًا، نظرًا لميزاته المتعددة التي تجعلك متصلًا بالعالم على مدار 24 ساعة.

لقطة شاشة من الموقع الرسمي لشركة آبل تم التعديل عليها من طرف الكاتب

الإطالة في عمر بطارية آيفون

قدَّم تايلر مورغان، الذي عمل سابقًا في شركة آبل، في فيديو نُشر على تطبيق تيك توك، مجموعة من الإرشادات الذكية التي تساعد في الحفاظ على بطارية الآيفون، خصوصًا طراز آيفون 12، حقق الفيديو أكثر من 12 مليون مشاهدة وتضمَّنت الإجراءات التالية:

تجنب شحن الهاتف طوال الليل. تجنب شحن البطارية إلى 100%. احرص على شحن الهاتف ليصل إلى 80% فقط، خصوصًا مع طرازات آيفون 15 برو. قم بإيقاف تشغيل الخلفية لتطبيقات تستهلك البطارية. قم بتقليل استخدام خدمات الموقع لبعض التطبيقات أو قم بتعطيلها. قم بتخفيض سطوع الشاشة أو اضبطها على الوضع التلقائي. ثبت إعدادات القفل التلقائي على دقيقة واحدة لتوفير الطاقة. قم بإيقاف تشغيل المساعد الصوتي “سيري”. قم بإيقاف تشغيل البلوتوث من خلال إعدادات الجهاز.

تحديث جديد لأجهزة الآيفون بإسم iOS 17.2

أعلنت شركة آبل عن تحديث جديد لأجهزة الآيفون بإسم iOS 17.2، والذي يتضمن خدمة جديدة تدعى “جورنال”، ووصفتها بعض التقارير بأنها وسيلة مثالية للاستمتاع بلحظات الحياة والاحتفاظ بالذكريات أما خطوات التحديث، فتأتي كالتالي:

ابدأ بفتح تطبيق الإعدادات على جهاز الآيفون.

اختر “عام”.

ثم اضغط على “تحديث البرامج”.

ثم إضغط على الترقية إلى iOS 17.

بعد الدخول إلى الترقية إضغط على تنزيل وتثبيت.

سيطالبك بإدخال كلمة مرور هاتفك، قم بإكمال هذه الخطوة.

بعدها ستنبثق لك صفحة الاحكام والشروط، قم بالموافقة عليها للإستمرار.

بعدها سيبدأ بالتحميل معك لمدة تتراوح ما بين 15 دقيقة إلى 20 دقيقة.

بعد إكتمال التحميل سيبدأ الهاتف بضبط الإعدادات للتحديث الجديد وسيأخذ بعضا من الوقت، فقط إنتظر قليلا.

بعد الإنتهاء، سيفتح معك التحديث الجديد من أيفون كما هو موضح أعلاه، يتضمن هذا التحديث الجديد العديد من المزايا الجديدة، ويشمل أيضًا إصلاحات للأخطاء مثل التحديثات الأمنية الحيوية.