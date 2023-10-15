6 كليات تقنية و3 معاهد صناعية تعلن عن فتح باب القبول في الجوف

أعلنت الكليات والمعاهد الصناعية في منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية عن فتح أبواب القبول لمختلف البرامج في الفصل التدريبي الثاني، وقد نوّهت إمارة الجوف بأن البرامج المعنية هي برامج الدبلوم بنين وبنات في الكليات التقنية صباحي – مسائي، وكذلك المعاهد الصناعية الثانوية للفصل التدريبي الثاني لسنة 1445 هـ.

6 كليات تقنية و 3 معاهد صناعية تعلن عن فتح باب القبول في الجوف- المصدر: أمارة منطقة الجوف

موعد التقديم

من جهتها أعلنت إمارة منطقة الجوف بأن التقديم ينطلق اليوم الأحد الخامس عشر من أكتوبر 2023، الموافق 30 ربيع الأول 1445 ويستمر حتى يوم الثالث من ربيع الثاني 1445، كما أشارت إلى أن التدريب المهني والتقني في الجوف يُقدّم لثلاثة عشر تخصصا للبنين وست تخصصات للبنات للدبلوم التقني والمهني، بالإضافة إلى 6 تخصصات دبلوم صناعي ثانوي في ستة كليات تقنية بالمنطقة، و 3 معاهد صناعية موجودة بالمنطقة.

علاوة على ذلك، أعلن التدريب التقني بأن كل معايير وإجراءات القبول ستكون بشكل إلكتروني، وهذا بداية من تقديم الطلب حتى يتم إصدار الرقم التدريبي لكل المقبولين، ويكون هذا من خلال البوابة الإلكترونية “قبولي”عبر الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

فتح بوابة القبول لبرامج الدبلوم (بنين-بنات) بالكليات التقنية (صباحي/مسائي) و المعاهد الصناعية الثانوية للفصل التدريبي الثاني لعام 1445هـ.

من يوم غد الأحد 30 ربيع الأول ويستمر إلى يوم 3 ربيع الثاني 1445هـ.

•التدريب التقني والمهني بمنطقة #الجوف تُقدم التدريب لـ(13) تخصصاً(بنين)… https://t.co/jUgG8Hv8hj — إمارة منطقة الجوف (@AljoufSA) October 14, 2023

طريقة التسجيل

من أجل التسجيل في الكلية التقنية، لا بد من الدخول إلى بوابة قبولي واتباع الخطوات التالية: