6 خطوات لعمل استعلام عن دعم ريف ..و طريقتان للتواصل

يتطلع الكثيرون في المملكة لمعرفة كيفية استعلام عن دعم ريف بعدما قدموا طلباتهم التي تخص استحقاقهم هذا الدعم، وكذا الحال في معرفة مدى أهلية المتقدم من عدمه، لذلك سوف نعرض أسئلة هامة تخص هذا الموضوع بالذات مع توضيح الإجابات بشكل واضح.

خطوات لعمل استعلام عن دعم ريف

طريقة عمل استعلام عن دعم ريف

إن كنت قدمت من قبل على هذا الدعم، وترغب في معرفة قرار المسئولين في طلبك، وهل أصبحت مؤهلًا لأخذ الدعم أم رُفض طلبك فإن الخطوات الآتية ستساعدك في الحصول على إجابة كيف اعرف أني مقبول في ريف؟ وبيانها كالتالي:

ادخل إلى موقع ريف .

ثم قم بتطبيق خطوات تسجيل الدخول إلى حسابك المسجل على المنصة مستخدمًا اسم المستخدم الخاص بك والباسورد.

بعد نجاحك في تسجيل الدخول إلى حسابك انقر فوق “الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية”.

ثم اكتب رقم الطلب الذي رفعته مسبقًا للحصول على الدعم.

اضغط بعد ذلك على “بحث” حتى تظهر لك البيانات التي تؤكد أهليتك من عدمها.

كيف اسجل في برنامج ريف؟

بالطبع تعلمون أن هذا الدعم تم توفيره لفئات محددة داخل السعودية، وهذه الفئات بالفعل تحتاج إلى هذا الدعم خاصةً وأنهم من صغار الحرفيين، أو المزارعين البسطاء، أو الأسرة المنتجة البسيطة، أو العاطلين الذين لا يملكون وظيفة ولا مشروع يدرّ عليهم مبلغ كل شهر يحميه من اللجوء للآخرين.

فإن كنت أحد هؤلاء يحق لك وقتها التقديم على دعم ريف بالخطوات الآتي ذكرها:

عليك أولًا الدخول إلى منصة ريف .

انقر بعدها على خيار “إبداء طلب الدعم”.

اكتب كل البيانات الرسمية المتعلقة بك من اسم رباعي، والجنسية، والعمر، ورقم الجوال.

بعد الخطوة السابقة تأتيك رسالة على جوالك تحتوي على رمز تحقق اكتبه في الحقل الفارغ.

اختر 3 برامج من المعروضة أمامك ولا تزد عن هذا العدد.

اكتب بيانات مشروعك الذي ترغب في التقديم به للحصول على الدعم، ويمكنك إرفاق دراسة الجدوى كما تحب.

اقرأ كل الشروط ثم انقر على موافقة.

في النهاية اضغط على خيار “تسجيل”.

متى ينزل الدعم الريفي 2023؟

أعلنت الجهة المسؤولة عن الأمر الذين يتساءلون عن استعلام عن دعم ريف أنه في الغالب يتم توزيع مبالغ الدعم على المستفيدين كل شهر أثناء الـ10 أيام الأولى من كل شهر ميلادي، وأن قيمة الدعم تختلف من شخص لآخر حسب حجم مشروعه، لكن أقصى مبلغ يمكن الحصول عليه شهريًا هو 4800 ريال.

كيف أتواصل مع دعم الريف؟

البعض يسأل أحيانًا عن كيف ارفع شكوى بريف؟ أو يرغب في السؤال عن أي استفسار يخص الدعم، وهذا يتم في العادة من خلال عدة طرق من بينها:

الاتصال بالرقم المجاني الموحد لمنصة ريف وهو 19930.

التواصل إلكترونيًا على منصة ريف ثم النقر فوق “خدمات الدعم الفني” قم بملء استمارة الشكوى ثم قم بإرسالها ليتم فحصها فيما بعد والنظر في مشكلتك.

مما سبق علمنا خطوات استعلام عن دعم ريف وكيف يمكن للأشخاص تقديم شكوى على المنصة، بالإضافة إلى خطوات معرفة أهلية المتقدم، والموعد المحدد لنزول دعم ريف.