6 ابتدائي.. نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 محافظة القاهرة بالرقم القومي عبر eduserv.cairo.gov.eg

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 في محافظة القاهرة، حيث بدأت بعض المدارس في إعلان نتيجة الترم الأول، فيما يمكنك الحصول على نتيجة الامتحانات من خلال بوابة القاهرة، والتي توفر نتيجة الترم الأول للطلاب بالرقم القومي في مراحل التعليم الأساسي من الصف الرابع الابتدائي وحتى الشهادة الابتدائية والإعدادية.

نتيجة الشهادة الابتدائية 2024

نتيجة الشهادة الابتدائية

ظهرت نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الأول في عدد كبير من المحافظات، فيما تقوم محافظة القاهرة بتوفير نتيجة الامتحانات عبر بوابة التعليم الأساسي، وذلك للصفوف الرابع والخامس الابتدائي وفور توفر النتيجة رسميا يمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط بوابة التعليم الأساسي.

اختر منها نتائج سنوات النقل.

أضف الرقم القومي للطالب أو الطالبة.

حدد المرحلة الدراسية “الابتدائية” وحدد الصف السادس.

اختر العام الدراسي وحدد الفصل الدراسي الأول.

اضغط على أيقونة “عرض النتيجة”.

توزيع درجات الصف السادس الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات الطلاب من خلال امتحانات الشهور الثلاثة والتي تمثل 35 درجة إلى جانب 5 درجات للانضباط والسلوك، و65 درجة للامتحانات النهائية، فيما يكون توزيع الدرجات في المواد غير المضافة مثل “التربية الفنية، التوكاتسو، التربية الرياضية، التربية الدينية..” وغيرها من المواد غير المضافة من 100 درجة، وتكون درجات باقي المواد الأساسية المضافة للمجموع كالتالي:

المادة الدرجة اللغة العربية 100 اللغة الإنجليزية 100 العلوم 100 الدراسات الاجتماعية 100 الرياضيات 100 ICT 100 المهارات المهنية 100

بالألوان نتيجة السادس الابتدائي

يتم تقييم الطلاب في الصف السادس الابتدائي من خلال نظام الألوان، حيث اعتمدت وزارة التربية والتعليم على أربعة ألوان من أجل تحديد مستوى الطالب وفق الدرجات التي حصل عليها، ويكون التقييم وفق التالي: