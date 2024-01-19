5 ابتدائي.. رابط نتيجة سنة خامسة ابتدائي الترم الاول 2024 بالرقم القومي

أعلنت مديريات التربية والتعليم عن نتيجة سنة خامسة ابتدائي الترم الاول في عدد كبير من المدارس، حيث يمكن لطلاب الصف الخامس استخراج نتيجة امتحانات الترم الأول الأسبوع الجاري بعد انتهاء أعمال التصحيح، فيما توفر بوابة التعليم الأساسي رابط نتيجة الامتحانات في محافظة القاهرة، بحيث يمكن للطلاب استخراج النتيجة بالرقم القومي.

نتيجة سنة خامسة ابتدائي

نتيجة خامسة ابتدائي

ظهرت نتيجة الصف الخامس الابتدائي قبل عدة أيام، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس عن طريق المدرسة التابع لها الطالب أو الطالبة، فيما سيتم توفيرها على الصفحات الرسمية للمدرسة في كشوف تضم اسم الطالب ورقم الجلوس واللون الذي حصل عليه.

نتيجة الخامس الابتدائي بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن نتيجة الترم الأول 2024 من خلال الرقم القومي عن طريق الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي، والذي يوفر نتيجة الامتحانات للطلاب في محافظة القاهرة فقط، حيث يتم الاستعلام من خلال الرقم القومي باتباع التالي:

الدخول لموقع التعليم الأساسي.

اختيار نتيجة سنوات النقل.

أضف الرقم القومي للطالب أو الطالبة.

اختر المرحلة الابتدائية والصف الخامس.

اختر الفصل الأول والعام الدراسي.

اضغط على “عرض النتيجة”.

ستجد نتيجة الامتحانات.

توزيع درجات الصف الخامس

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نظام مختلف لتقييم الطلاب في الصفين الرابع والخامس، حيث يتم اختيار الطلاب في امتحانات الأدائية وتكون درجاتها 35 درجة، فيما يحصل الطلاب على درجات للسلوك، إضافة إلى 60 درجة للاختبارات النهائية، ويكون التقييم بنظام الألوان كالتالي: