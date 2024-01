3 طرق فعالة لاسترجاع حساب فيسبوك المعطل بدون رقم الهاتف او البريد الالكتروني

يعتبر فيسبوك أهم وأبرز تطبيقات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم ويستخدم تطبيق فيسبوك مليارات المستخدمين حول العالم، تتعطل حسابات فيسبوك لمختلف أسباب فقد يكون سبب تعطل الحساب مثلا تعرضه للاختراق أو قد يكون بسبب مخالفة معايير المجتمع وغيرها من الأسباب التي تؤدي لاختراق الحساب وتعطيله، إذا تعطل حسابك في موقع فيسبوك فن تتمكن من التواصل مع اصدقائك كما ستواجهك العديد من المشاكل في الوصول إلى المنشورات التي تهمك أو لمنشورات التي قمت بحفظها مسبقا وتريد الوصول إليها، عند التسجيل في موقع فيسبوك يمكنهم التسجيل بإحدى طريقتين إما عن طريق الإيميل أو عن طريق رقم الهاتف الشخصي وكلا الطريقتين يمكنك بهما الحصول على رمز للتأكيد من أجل الحصول على حسابك واسترجاعه مجددا لكن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في حال فقدان ارقام هواتفهم التي سجلوا بها أو تعذرت عليهم إمكانية الوصول إلى البريد الإلكتروني الذي قاموا بالتسجيل فيه لذلك نوفر لك عبر هذا المقال عدداً من الطرق الفعالة التي تضمن لها استرجاع حساب فيسبوك الخاص بك بخطوات بسيطة وسهلة.

Facebook app logo is seen in this illustration taken, August 22, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

كيفية استرجاع حساب فيس بوك من دون رقم هاتف:

توجد بعض الطرق التي يمكنك من خلالها استرجاع حساب فيسبوك المعطل بدون الإيميل أو رقم الهاتف، بتيح مواقع فيسبوك عدداً من عناوين البريد الإلكتروني الذي يمكنك مراسلتها للوصول إلى حل في المشكلة التي تواجهك، يمكنك مراسلة إحدى هذه الإيميلات للوصول إلى حل وذلك عبر نسخ الرسالة الآتية ووضع حسابك في المكان المحدد بنقاط، نص الرسالة التي سترسلها باللغة الانجليزية هي:”Hey Facebook Support Team. I have a problem logging in. Because I lost access to the email associated with my account, this is my account link “…..” Please solve this problem. Since my Facebook account is linked to my business and has documents related to my work and this is very annoying, I hope there is a quick solution with best regards to the support team.”

استرجاع حساب الفيسبوك عن طريق الأصدقاء:

يتيح لك موقع فيسبوك تحديد عدد من الأصدقاء للرجوع اليهم في حال فقدت حسابك أو تم تعطيله، يمكنك تحديد ثلاث إلى خمسة حسابات لأصدقاء موثوقين بالنسبة لك في فيسبوك وسيتم تزويدك برمز من كل صديق تتم اضافته في القائمة ويمكنك من خلال الرموز تسجيل للدخول والوصول إلى حساب فيسبوك المعطل لديك، لوضع الرابط الخاص بك في الخانات المخصصة التي ستحتاج إليها قم بالبحث عن حسابك وعليك إدخال رقم هاتفك المحمول أو إيميلك أو بريدك الإلكتروني أو أياَ كانت الطريقة التي قمت بالتسجيل بها سابقاً وسيظهر لك رابط الحساب حيث ستقوم بوضعه في الخانة المخصصة، يمكنك أيضا الاستعانة بطريقة أخرى أسهل قليلا وهي إدخال كلمة السر القديمة، قم بكتابة الإيميل المفقود أو رقم الهاتف المفقود ثم قم بكتابة كلمة السر القديمة ويفضل القيام بتلك الخطوة بإحدى الأجهزة التي سجلت بها الدخول إلى حسابك القديم من قبل ويفضل عدم استخدام جهاز جديد حتى لا يتم منعك من الوصول إلى الحساب، قم بالضغط على زر المتابعة حتى تنتقل إلى الخطوة التالية لاسترجاع الحساب وقم بعد ذلك بالانتقاء إلى إعدادات الحساب بعد فتحه لتغيير الإيميل أو رقم الهاتف المفقود.

تأكيد حساب فيسبوك عبر الهوية:

في حال فشلت جميع الطرق السابقة يمكنك استرجاع حساب الفيسبوك عن طريق هويتك الشخصية، عليك أولاً تأكيد هويتك وذلك عبر إدراج صور لبطاقة الهوية الشخصية الخاصة بك سواء كانت بطاقة شخصية، أو جواز سفر، أو رخصة قيادة، أو أي وثيقة هوية أخرى صالحة، من الشروط التي يجب أن تتوفر في تلك الهوية هو أن تكون سارية وغير منتهية الصلاحية وما عليك سوى تصويرها ثم كتابة إيميل أو رقم هاتف للتواصل معك ثم الضغط على إرسال.