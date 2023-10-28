3 خطوات تُمكنك من تقديم طلب اعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي| والدفعة الجديدة شاملة الزيادة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” عن خطوات الاعتراض على عدم الأهلية للضمان الاجتماعي المطور، ومن خلال موقعنا سنشرح لك الخطوات بالتفصيل كما سنوضح لكم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي.

خطوات الاعتراض على عدم الأهلية

ردًا على أحد مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور يسأل: «لو سمحت نزلت الأهلية اليوم وكانت النتيجة الخاصة بي هي “غير مؤهل” مع العلم أن السبب كان غير صحيح، هل يمكن أرفع اعتراض».

وجاء رد البرنامج كالتالي: يمكنك تقديم الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي عبر منصة برامج الدعم وإتباع هذه الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية.

اختيار “برامج الدعم الخاصة بالمستفيد”.

ثم اختيار “برنامج الضمان الاجتماعي”.

الأهلية والاستحقاق.

سيتم ظهور تفاصيل دورة الأهلية.

ويمكن هنا للمستفيد أن يرفق الملفات المطلوب لإثبات صحة المعلومات وتقديم الاعتراض.

اضغط على “تسليم الاعتراض”.

أهلا بك ،مهند

يمكنك تقديم إعتراض عبر المنصة الإلكترونية : https://t.co/bIA7O1ot8U

-برامج الدعم الخاصة بي

-برنامج الضمان الاجتماعي

-الأهلية والاستحقاق

-استعراض تفاصيل دورة الأهلية

-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض

-تسليم الاعتراض ،، شاكرين لك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) October 27, 2023

خطوات الاستعلام عن الأهلية

إذا كان يرغب المستفيد في الاستعلام عن نتيجة الأهلية عبر هذه الخطوات:

الدخول على موقع الضمان الاجتماعي المطور.

إدخال كل من “رقم الهوية، كلمة المرور، رمز التحقق”.

اضغط على زر “تسجيل الدخول”.

ثم الدخول من خلال “النفاذ الوطني”.

أضغط على ” برامج الدعم الخاصة بالمستفيد” من خلال الصفحة الرئيسية.

وستظهر لك الدفعة الجديدة وحالة دراسة الأهلية.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

أن يكون المتقدم ذات الجنسية السعودية.

يتم استثناء الشروط كل من أبناء الأرامل أو المطلقات المتزوجة من شخص غير سعودي.

أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة في المملكة.

استكمال جميع متطلبات برنامج الضمان المطور لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية.

أن يكون ملتزم ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.

يجب أن يكون دخل مقدم الطلب أقل من الحد الأدنى المحدد للفرد وهو 1100 ريال للأسرة و550 ريال للفرد.

أن يكون مستوفي كافة الطلبات المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليمية.

ألا يمتلك المواطن أي عقارات أو أصول مالية غالية الثمن.

مع العلم أن الزيادة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية بموجب أمر ملكي ستكون بداية من معاش شهر نوفمبر القادم 2023.