12000 ريال مكافأة انضم إلى برنامج تطوير الخرجين 2024م من صندوق الاستثمارات العامة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة (برنامج تطوير الخريجين 2024 م) عن فتح باب التقديم للرجال والنساء، ويستقبل البرنامج لهذا العام الخرجين السعوديين في كثير من المجالات والتخصصات والخلفيات الأكاديمية، وقد تم تصميم هذا البرنامج بعناية لاختيار أكفاء المرشحين ممن يجد فيهم الأهداف المستقبلية للملكة وتحقيق الأهداف المستقبلية.

الشروط المطلوبة للتقديم.

قام صندوق الاستثمارات العامة بوضع بعض الشرط للتقديم علي برنامج تطوير الخريجين 2024 م وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم سواء ذكر أو أنثى سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم حاصل علي البكالوريوس أو الماجستير من جامعة سعودية أو دولية. أن تكون المعدل التراكمي لا يقل عن (3,75 من 5) أو (2,75 من 4) أو ما يعادلهما. أن تكون من حديثي التخرج من بين (عام 2022 م إلى 2024 م). أن تكون شهادة التخرج صادرة من جامعة معتمدة من وزارة التعليم، ولو حصل على الشهادة من الخارج أن يوفر معها وثيقة معادلة. – شهادة إتقان اللغة الإنجليزية (شهادة IELTS العامة أو الأكاديمية بمعدل لا يقل عن 6 درجات) أو ما يكون معادلا لها في اختبار النوفل. أما إذا كان الطالب متخرجا حديثا وفي انتظار الحصول على شهادة التخرج يجب عليه تقديم وثيقة رسمية مختومة يكون تاريخ التخرج ووقت صدور الشهادة واضحا.

التخصصات المطلوبة.

في هذا العام 2024 م يسعى تطوير الخريجين في كثير من التخصصات والخلفيات الأكاديمية وهي: