خدمات

10 جيجا هدية من we.. هدية المصرية للاتصالات بعد قطع خدمة الإنترنت

محمد عثمان

أعلنت شركة المصرية للاتصالات WE عن مكافأة المشتركين في خدمات الإنترنت بمصر بعشرة جيجا بايت انترنت إضافي لجميع الباقات، وذلك بسبب انقطاع خدمة الإنترنت عن عدد كبير من المناطق في مصر، حيث سيتم إضافة 10 جيجا لكل باقة، فيما لن يتم محاسبة أو خصم الباقة الأساسية لعملاء شركة we.

10 جيجا هدية من we

تعد شركة المصرية للاتصالات هي المتحكم الوحيد في خدمات الإنترنت بمصر، وكان عدد كبير من العملاء اشتكي من انقطاع خدمة الإنترنت والتي بدأت من صباح يوم الثلاثاء الماضي، ولمدة ساعات وتزامن ذلك في بعض المناطق مع انقطاع الكهرباء، واعتماد عدد كبير من الناس والشركات على خدمات الإنترنت بشكل أساسي قدمت المصرية للاتصالات اعتذار للعملاء على قطع الخدمة، مع وعد بعدم تكرار تلك الأزمة وتقديم 10 جيجا هدية مجانية للعملاء.

ما هي أسباب انقطاع الإنترنت؟

مع انقطاع النت في مصر يوم الثلاثاء توجه عدد كبير من المشتركين الإبلاغ عن انقطاع الخدمة، واستمر العمل لعدة ساعات من أجل إصلاح هذا العطل، حيث أشار البعض أن انقطاع الإنترنت عن مصر يرجع إلى انقطاع كابل بحري قرب سواحل الإسكندرية، ولكن نفى محمد أبو طالب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالمصرية للاتصالات تلك الأنباء وأكد أن العطل بسبب عطل تقني أصاب أحد الأجهزة المسؤولة عن تشغيل الشبكة وأنه تم تدارك العطل وإصلاحه.


قد يهمك:

عن الكاتب:
محمد عثمان

بكالوريوس إعلام قسم صحافة بكتب في صناعة المحتوى من 3 سنين، وبحب الكتابة الإلكترونية عن كل حاجة.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.