10 جيجا هدية من we.. هدية المصرية للاتصالات بعد قطع خدمة الإنترنت

أعلنت شركة المصرية للاتصالات WE عن مكافأة المشتركين في خدمات الإنترنت بمصر بعشرة جيجا بايت انترنت إضافي لجميع الباقات، وذلك بسبب انقطاع خدمة الإنترنت عن عدد كبير من المناطق في مصر، حيث سيتم إضافة 10 جيجا لكل باقة، فيما لن يتم محاسبة أو خصم الباقة الأساسية لعملاء شركة we.

تعد شركة المصرية للاتصالات هي المتحكم الوحيد في خدمات الإنترنت بمصر، وكان عدد كبير من العملاء اشتكي من انقطاع خدمة الإنترنت والتي بدأت من صباح يوم الثلاثاء الماضي، ولمدة ساعات وتزامن ذلك في بعض المناطق مع انقطاع الكهرباء، واعتماد عدد كبير من الناس والشركات على خدمات الإنترنت بشكل أساسي قدمت المصرية للاتصالات اعتذار للعملاء على قطع الخدمة، مع وعد بعدم تكرار تلك الأزمة وتقديم 10 جيجا هدية مجانية للعملاء.

انتظام خدمة الانترنت بالكامل على مستوى الجمهورية

تعويض جميع العملاء بـ 10 جيجابايت على جميع الباقات القاهرة في 6 ديسمبر 2023 الساعة الثانية صباحاً، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى الجمهورية، كما تؤكد الشركة أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض… pic.twitter.com/mKtCSgE5oF — المصرية للاتصالات (@telecomegypt) December 6, 2023

ما هي أسباب انقطاع الإنترنت؟

مع انقطاع النت في مصر يوم الثلاثاء توجه عدد كبير من المشتركين الإبلاغ عن انقطاع الخدمة، واستمر العمل لعدة ساعات من أجل إصلاح هذا العطل، حيث أشار البعض أن انقطاع الإنترنت عن مصر يرجع إلى انقطاع كابل بحري قرب سواحل الإسكندرية، ولكن نفى محمد أبو طالب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالمصرية للاتصالات تلك الأنباء وأكد أن العطل بسبب عطل تقني أصاب أحد الأجهزة المسؤولة عن تشغيل الشبكة وأنه تم تدارك العطل وإصلاحه.