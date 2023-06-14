متى يوم عرفة 2023 في السعودية

تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى يرغب الأشخاص في التعرف على كافة التفاصيل من حيث العطلات التي تمنحها الوزارات المسؤولة بالإضافة إلى رغبتهم في معرفة يوم عرفة 2023 لكي يستعدون لهذا اليوم العظيم فهو أحد أيام الحج إلى بيت الله الحرام وأعظم أيامه وأيضًا من الأيام العشر التي أقسم الله بها في سورة الفجر، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد.

يوم عرفة 2023

يتساءل الكثيرين عن موعد يوم عرفة 2023 حيث أنه وفقًا للحسابات الفلكية سيُصادف يوم الثلاثاء الموافق 9 ذي الحجة لعام 1444هـ وهذا يوافق بالتاريخ الميلادي 27 من شهر يونيو لعام 2023، وسيكون عيد الأضحى يوم الأربعاء 10 ذي الحجة الموافق 28 يونيو، حيث أعلنت الجهات المسؤولة في المملكة عن منح إجازة لكافة القطاعات سواء الخاصة والعامة وأيضًا البنوك.

عطلة التداول لعيد الأضحى

أعلنت تداول السعودية عن موعد إجازة عيد الأضحى بنهاية يوم الخميس 22 يونيو لعام 2023 وهذا يوافق بالتاريخ الهجري 4 ذي الحجة لعام 1444 وسوف يتم استئناف العمل مرة أخرى بعد العيد يوم 2 يوليو لعام 2023.

موعد إجازة عيد الأضحى 2023

عيد الأضحى يوم 28 من الشهر الجاري فبالتالي سيحصل الموظفين على عطلة بمناسبة قدومه لكي يحتفلون مع ذويهم بهذا اليوم، حيث حددت الجهة المسؤولة أن القطاع العام ستبدأ إجازتهم يوم 4 ذي الحجة وسوف يعودون للعمل مرة أخرى يوم الإثنين الموافق 3 يوليو أما بالنسبة لعطلة البنوك ستبدأ يوم 5 ذي الحجة وسوف يعودون مرة أخرى يوم 1 يوليو لعام 2023.