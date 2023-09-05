“وِزَارَة اَلتَّرْبِيَةِ اَلْعِرَاقِيَّةِ” تعلن ضوابط نقل الطلبة بين المدارس والمديريات العامة للتربية في المحافظات للعام الدراسي 2023-2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية ضوابط وشروط نقل الطلاب بين المدارس والمديريات التعليمية المختلفة، وذلك بخصوص خدمة نقل الطلاب للعام الدراسي الجديد، تبعًا لنظام الدراسة المعتمد في العراق للعام الجديد، وذلك لتنظيم سير العملية التعليمية للطلاب والطالبات في مختلف المحافظات، ومن خلال هذه السطور نوضح تفاصيل الضوابط التي أفصحت عنها وزارة التعليم.

ضوابط نقل الطلبة بين المدارس والمديريات العامة للتربية في المحافظات للعام الدراسي 2024 2023-2024

إجراءات نقل الطلاب بين المدارس بالعراق

وفي بيان رسمي أعلنته وزارة التعليم العراقية خلال الساعات الأخيرة، فقد تم طرح عدد من الإجراءات والضوابط الخاصة بنقل الطلاب بين المدارس المختلفة، والتي تتمثل فيما يلي:

ألا يتم نقل الطلبة في المرحلة المسائية في المراحل المنتهية، والتي تتمثل في مراحل الثالث المتوسط، والسادس الإعدادي، وذلك من المديريات العامة للتربية في جميع المحافظات إلى المديريات العامة للتربية في محافظات (كركوك، الأنبار، صلاح الدين) وذلك إلا بشرط أن يكون الطالب من سكان هذه المحافظات.

ألا يتم السماح بنقل الطلاب في مراحل “الصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي” وذلك من المدارس الصباحية إلى المدارس المسائية.

لا يتم السماح بنقل الطلاب في الصفوف المنتهية بعد موعد العطلة الربيعية.

كما تم تحديد موعد نقل الطلاب في الصفوف المنتهية والغير المنتهية للنصف الأول من العام الدراسي، والذي يكون بحد أقصى على نحو يوم 30/ 11 من كل عام.

أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية نقل طلبة الصفوف الغير منتهية في النصف الثاني، وذلك حتى يوم 31 / 3.

يتم اعتماد الموافقة على نقل الطلاب في مدارس المتفوقين والمتفوقات وفقاً لضوابط وتعليمات هذه المدارس.

لا يتم السماح بنقل طلبة الصف الخامس والسادس العلمي في مدارس المتميزين المنتشرة في العراق وكذلك مدارس ثانويات كلية بغداد إلى المدارس الأهلية.

موعد بداية الدراسة 2023 في العراق

وقد كانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد حددت موعد بداية الدراسة للطلاب في مختلف المحافظات العراقية للعام الدراسي الجديد 2023، وذلك بناء على الجدول الزمني المحدد، في يوم الأول من شهر أكتوبر 2023، وذلك لجميع الطلاب والطالبات في مختلف المدارس وكافة المراحل التعليمية والجامعات كذلك، ليتم سير الدراسة طبقًا للتقويم الذي ينظم ضوابط وإجراءات العملية التعليمي.