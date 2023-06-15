وقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد والوزارة تكشف الأسباب

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وقف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد في دفعة الشهر الماضي، حيث تراوحت أعمار المواطنين الذين توقفت دفعاتهم ما بين 18 إلى 40 عاماً، حيث كشفت الوزارة عن أسباب وقف المعاشات.

أسباب وقف معاشات الضمان الاجتماعي

أشارت الوزارة انه الوقف جاء نتيجة إخلال هؤلاء المواطنين بشرط من شروط صرف المعاش، وثبوت عدم جديتهم في التمكين ورفضهم للفرص الوظيفية المقدمة لهم خلال الفترة القليلة الماضية من قبل “هدف” صندوق تنمية الموارد البشرية.

وأوضحت وزرة الموارد البشرية أن الفقرة الخامسة من المادة الـ17 في نظام الضمان الاجتماعي قد نصت على توقف صرف المعاش، في حال ثبت للوزارة أن المستفيدي من الدعم القادر على العمل لا يبحث عن عمل، كما أنه لم يتقدم إلى منصات التوظيف المتعتمدة والتابعة للوزارة، وأنه لم يقبل عرض التدريب والعمل المناسبة.

تسعى خلال هذه الفترة الوزارة من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور من تمكين المستفيدين من تحقيق الاستقلاق المالي، وتحول هؤلاء الأشخص إلى منتجين من خلال التدريب والتأهيل المختلفة بما يواكب رؤية المملكة في 2030.

تدعو الوزارة جميع المستفيدين القادرين على العمل إلى ضرورة التجاوب مع فرص التدريب والتأهيل، وكذلك التوظيف المقدمة إليهم، والتقدم غلى الفرص الوظيفية المتاحة عبر منصات التوظيف التابعة للوزارة من أجل تجنب إيقاف معاش الضمان الاجتماعي خلال الفترة القادمة.