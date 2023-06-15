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وقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد والوزارة تكشف الأسباب

سامي علي

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وقف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد في دفعة الشهر الماضي، حيث تراوحت أعمار المواطنين الذين توقفت دفعاتهم ما بين 18 إلى 40 عاماً، حيث كشفت الوزارة عن أسباب وقف المعاشات.

وقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد والوزارة تكشف الأسباب

أسباب وقف معاشات الضمان الاجتماعي

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أشارت الوزارة انه الوقف جاء نتيجة إخلال هؤلاء المواطنين بشرط من شروط صرف المعاش، وثبوت عدم جديتهم في التمكين ورفضهم للفرص الوظيفية المقدمة لهم خلال الفترة القليلة الماضية من قبل “هدف” صندوق تنمية الموارد البشرية.

- صورة 1 - الضمان الاجتماعي | الموارد البشرية | وقف

وأوضحت وزرة الموارد البشرية أن الفقرة الخامسة من المادة الـ17 في نظام الضمان الاجتماعي قد نصت على توقف صرف المعاش، في حال ثبت للوزارة أن المستفيدي من الدعم القادر على العمل لا يبحث عن عمل، كما أنه لم يتقدم إلى منصات التوظيف المتعتمدة والتابعة للوزارة، وأنه لم يقبل عرض التدريب والعمل المناسبة.

تسعى خلال هذه الفترة الوزارة من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور من تمكين المستفيدين من تحقيق الاستقلاق المالي، وتحول هؤلاء الأشخص إلى منتجين من خلال التدريب والتأهيل المختلفة بما يواكب رؤية المملكة في 2030.

وقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد والوزارة تكشف الأسباب

تدعو الوزارة جميع المستفيدين القادرين على العمل إلى ضرورة التجاوب مع فرص التدريب والتأهيل، وكذلك التوظيف المقدمة إليهم، والتقدم غلى الفرص الوظيفية المتاحة عبر منصات التوظيف التابعة للوزارة من أجل تجنب إيقاف معاش الضمان الاجتماعي خلال الفترة القادمة.

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سامي علي

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية وعدد من المواقع الإخبارية حاصل على دراسات عليا في القيادة، ومن أفضل هواياتي متابعة الأخبار العاجلة ونقلها لجميع عشاق الموقع الكرام

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