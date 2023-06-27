وقت صلاة عيد الأضحى في الكويت 1444

عيد الأضحى هو إحدى المناسبات الدينية المهمة في الإسلام، ويتم الاحتفال به في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك الكويت ويتم تحديد موعد صلاة عيد الأضحى بناءً على تحري رؤية هلال ذي الحجة، وفقًا لتوجيهات السلطات الدينية والهيئات المختصة في الكويت، ومن أبرز الشعائر التي تقام في عيد الأضحى هي صلاة العيد والتي تحدد وزارة الشؤون الإسلامية في كل دولة الوقت الرسمي الذي ستقام فيه الصلاة في كل مدينة من مدن الدولة، وقد تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة قبل تسعة أيام وغدا هو يوم العيد في الكويت.

صلاة العيد

من المعتاد أن تُقام صلاة عيد الأضحى في الكويت في المصليات والمساجد المعتمدة في جميع أنحاء البلاد، ويتم تحديد وقت الصلاة بالتنسيق مع الجهات الرسمية والهيئات الدينية، ويتم إعلانه في الصحف ووسائل الإعلام المحلية، بالإضافة إلى توزيع المنشورات والإعلانات في الأماكن العامة، وقد أعلنت وزارة الأوقاف الكويتية أن صلاة عيد الأضحى هذه السنة ستقام في الأماكن المعهودة لها من مساجد وساحات كبرى وستقام الصلاة يوم غد الأربعاء الموافق 28 يونيو وذلك في تمام الساعة 5:09 الخامسة وتسع دقائق، وهذا هو التوقيت الموحد لهذه المدن والمحافظات الكويتية مدينة الكويت وحولي والفروانية والأحمدي ومبارك الكبير والجهراء.

تهنئة بمناسبة عيد الأضحى

نتقدم بأحلى التهاني والتبريكات للشعب الكويتي والمقيمين على أرض بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم في خير وصحة ورخاء وأسبغ الله علينا وعليكم نعمه ومتعكم بالصحة والعافية، وحفظ دولة الكويت من كل مكروه وحفظ شعبها وأدام عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، وبهذا أعزائنا نكون قدمنا لكم الموعد الرسمي المحدد من طرف وزارة الأوقاف في الكويت لصلاة العيد يوم غد.