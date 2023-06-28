وقت صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظات ومدن السعودية

يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك، وهو ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الإسلامية اليوم وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أمكان صلاة عيد الأضحى في السعودية

أكدت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية أن إقامة صلاة عيد الأضحى تكون في كافة المساجد، لكن باستثناء الجوامع التي يقصدها المصلون ببعض المراكز والمدن، حيث إن إقامة الصلاة تكون بعد شروق الشمس بربع ساعة.

موعد صلاه العيد الأضحى المبارك في السعودية

حددت وزارة الشؤون الإسلامية مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية وفقًا للتالي:-