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وقت صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظات ومدن السعودية

مصطفى شاهين

يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك، وهو ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الإسلامية اليوم وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية

أمكان صلاة عيد الأضحى في السعودية

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أكدت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية أن إقامة صلاة عيد الأضحى تكون في كافة المساجد، لكن باستثناء الجوامع التي يقصدها المصلون ببعض المراكز والمدن، حيث إن إقامة الصلاة تكون بعد شروق الشمس بربع ساعة.

- صورة 1 - وقت صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظات ومدن السعودية

موعد صلاه العيد الأضحى المبارك في السعودية

حددت وزارة الشؤون الإسلامية مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية وفقًا للتالي:-

  • تكون صلاة العيد بمكة المكرمة الساعة 5:56 صباحًا.
  • بينما تبدأ صلاة العيد في المدينة بتمام الساعة 5:50 صباحًا.
  • في حين تكون صلاة العيد بمدينة الرياض الساعة 5.21 صباحًا.
  • إضافة إلى أن صلاة العيد في مدينة أبها توافق 5:51 صباحًا.
  • كما أن صلاة عيد الأضحى المبارك في عرعر توافق الساعة 5.29 صباحًا.
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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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