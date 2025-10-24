وظائف كارفور مصر بفروع الشيخ زايد والتجمع الخامس والقاهرة الجديدة (اكتوبر 2025)

اعلنت سلسلة كارفور مصر هي واحدة من أكبر سلاسل متاجر التجزئة في مصر عن وظائف متنوعة لفروع الهايبر في فروع الشيخ زايد والتجمع الخامس والقاهرة الجديدة, وعلى الراغبين في التقديم ملء بياناته من خلال الضغط على الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/3LujRJ8X1q

الوظائف المطلوبة:

مدير فرع

مدير قسم

كاشير

منسق ممرات

موظف خضار وفاكهة

موظف استلامات

مبيعات أجهزة

موظف أمن

شيف جزارة

شيف أجبان

شيف خباز

شيف حلواني

شيف سخن

شيف أسماك

شيف فطر شرقي

شيف بيتزا

باريستا

فني كهرباء

فني صيانة تكييف وتبريد

متطلبات الوظيفة:

مؤهل متوسط على الأقل

ذكور وإناث

موقف واضح للتجنيد للذكور

المميزات:

يومين إجازة أسبوعياً

رواتب مجزية تحدد حسب الخبرة

أرباح وزيادة سنوية

تأمين طبي (عائلي)

تأمين اجتماعي

نبذة عن سلسلة كارفور في مصر

افتُتح أول فرع لكارفور في مصر عام 2002 في مدينة نصر بالقاهرة, وتمتلكها مجموعة ماجد الفطيم، وهي شركة إماراتية رائدة في مجال التجزئة والترفيه.

وتمتلك كارفور عشرات الفروع المنتشرة في مختلف المحافظات المصرية، منها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنصورة، الغردقة، طنطا.

تتميز فروع كارفور بتوفير منتجات متنوعة تشمل الأغذية، الإلكترونيات، الأدوات المنزلية، الملابس، والعطور.