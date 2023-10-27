رابط وخطوات تقديم وظائف المديرية العامة للجوازات moi.gov.sa “صفة جندي” عبر منصة أبشر للتوظيف jobs.sa
قامت المديرية العامة للجوازات بالمملكة اليوم بالإعلان عن موعد تقديم وظائف المديرية العامة للجوازات بصفة جندي، وذلك للعمل حسب المؤهل الدراسي المطلوب واتباع الشروط المقررة للعمل العسكري وأيضا شروط العمل في المصلحة، ويتم مراجعة الطلبات بعد الانتهاء من فترة التقديم وإعلان نتائج القبول المبدئي.
الوظائف الحكومية على أبشر للتوظيف
فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للرجال عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/zN9f4J7Hw0. pic.twitter.com/q0SI1LdZud
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) October 26, 2023
تقدم منصة أبشر للتوظيف كافة خدمات التوظيف للمواطنين في المملكة، حيث يتم من خلالها التقديم الإلكتروني في العمل في المؤسسات الحكومية والمؤسسات العسكرية كذلك، وتقدم وظائف موثوقة للمواطنين وتضمن للمؤسسة الحكومية أن يتم تقديم البيانات الأدق للمواطنين، وتقوم باستقبال الطلبات إلكترونيا وتقدم أيضا نتائج القبول.
موعد التقديم
|بداية التقديم
|آخر موعد لاستقبال الطلبات
|السبت الموافق 1445/4/13 – 28 أكتوبر 2023
|الخميس الموافق 1445/4/18
ويستمر استقبال الطلبات عبر الحساب الخاص بالمواطن على منصة أبشر للتوظيف، ويتم إغلاق باب استقبال الطلبات في منتصف ليل الخميس، وتقوم بدراسة الطلبات جيدا تمهيدا لإعلان النتائج.
شروط المديرية العامة للجوازات
من خلال الإعلان التالي الذي أطلقته المنصة على صفحتها الرسمية على تويتر:
“تعلن المديرية العامة للجوازات بوزارة الداخلية عن فتح باب القبول للإلحاق بالوظائف العسكرية على رتبة جندي (رجال) لحملة الثانوية فأعلى”
جاء فيه شروط التقديم التي تتلخص في التالي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ، ويستثني الذي أدى أحد والديه الخدمة خارج البلاد.
- يجب أن يكون متزوج من سعودية.
- يسمح بتقديم الوظائف للرجال بمؤهل الثانوية العامة أو ما يزيد.
- يجب أن يكون الوزن متناسق مع الطول.
- يتم تقديم السجل الطبي الشامل له على أن يكون لائق طبيا.
- يجب ألا يكون لديه مخالفات مالية أو أخلاقية.
- كما يجب ألا يكون تم طرده من قبل من أحد المؤسسات العسكرية.
- لا يتم قبول العاملين أو الموظفين في جهة حكومية أخرى.
خطوات التقديم
تقرر أن يبدأ التقديم صباح يوم السبت وينتهي في مساء يوم الخميس، وتقوم منصة أبشر للتوظيف باستقبال الطلبات، ويتم التسجيل الدقيق للبيانات لضمان عدم تجاهل الطلب، ويكون التقديم بالخطوات التالية:
- يتم الدخول على منصة أبشر للتوظيف.
- إذا كان لديه حساب على المنصة يتم تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.
- يمكن إنشاء حساب جديد من الأيقونة المخصصة لذلك.
- يتم اختيار “وظائف المديرية العامة للجوازات”.
- يقوم بتسجيل كافة بيانات الشخص والمؤهل وإرفاق المرفقات المطلوبة.
- يتم مراجعة الطلب ثم الإرسال.