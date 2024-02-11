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“وزارة الموارد البشرية” تُوضح أسباب نقص حساب المواطن لدفعة شهر فبراير لبعض المستفيدين

لبنى محمد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بعض الأسباب المسؤولة عن النقص الذي حدث هذا الشهر لبعض المستفيدين حيث أن برنامج حساب المواطن يُقدم الدعم بشكل شهري لكافة المستحقين دون استثناء، إليكم التفاصيل.

"وزارة الموارد البشرية" تُوضح أسباب نقص حساب المواطن لدفعة شهر فبراير لبعض المستفيدين

"وزارة الموارد البشرية" تُوضح أسباب نقص حساب المواطن لدفعة شهر فبراير لبعض المستفيدين

برنامج حساب المواطن

كشف البرنامج عن الأسباب التي تؤدي إلى تقييد الدعم المُقدم من حساب المواطن لبعض المستفيدين في المملكة، والأسباب هي:

  • أولا أن لم يقم الفرد بتحديث بياناته الخاصة.
  • في حالة تغيير قيمة الدخل الشهري للشخص المستفيد الذي يحصل على الدعم، حيث أنه لابد أن يقوم الفرد بتعديل المساعدة وفقًا للتغيرات الجديدة.
  • ضرورة إعادة تقييم الدعم وذلك في حالة تغيير أحد أعمار الأشخاص التابعين وبلوغهم سن ال 18 عام.
  • في حالة أن أحد التابعين في الأسرة قرر الاستقلال، وذلك لأنه يجب تغيير مستوى الدعم المُقدم، ولابد من مُراعاة التقييم الجديد.

"وزارة الموارد البشرية" تُوضح أسباب نقص حساب المواطن لدفعة شهر فبراير لبعض المستفيدين

تقديم اعتراض في حساب المواطن

حتى تتمكن من تقديم اعتراض بشأن دفعة شهر فبراير يجب اتباع الخطوات الآتية:

"وزارة الموارد البشرية" تُوضح أسباب نقص حساب المواطن لدفعة شهر فبراير لبعض المستفيدين

  • القيام بإختيار الخدمات الإلكترونية.

"وزارة الموارد البشرية" تُوضح أسباب نقص حساب المواطن لدفعة شهر فبراير لبعض المستفيدين

  • ثم اختر الخدمات وبعدها إختيار تقديم اعتراض.
  • ضرورة كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة.
  • الضغط على تقديم اعتراض وإرفاق المستندات المطلوبة بشكل صحيح.
  • القيام بالنقر على إرسال.

"وزارة الموارد البشرية" تُوضح أسباب نقص حساب المواطن لدفعة شهر فبراير لبعض المستفيدين

حاسبة حساب المواطن التقديرية 1445

اتبع هذه الخطوات البسيطة لتتمكن من استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية، والطريقة هي:

"وزارة الموارد البشرية" تُوضح أسباب نقص حساب المواطن لدفعة شهر فبراير لبعض المستفيدين

  • القيام بتسجيل الدخول باستخدام البيانات المطلوبة.

"وزارة الموارد البشرية" تُوضح أسباب نقص حساب المواطن لدفعة شهر فبراير لبعض المستفيدين

  • اختيار الخدمات الإلكترونية وبعدها الخدمات وإختيار الحاسبة.
  • وأخيرًا قم بالنقر على خانة “احسب”، ثم ستظهر لك قيمة الدعم.
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عن الكاتب:
لبنى محمد

أدرس في كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية وأعمل ككاتبة محتوي إخباري وعملت بالعديد من الصحف الإلكترونية، أهوى الرسم والقراءة وقرأت الكثير من الكتب والروايات وأحب التطلع ومعرفة الأخبار لحظة بلحظة.

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