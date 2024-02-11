أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بعض الأسباب المسؤولة عن النقص الذي حدث هذا الشهر لبعض المستفيدين حيث أن برنامج حساب المواطن يُقدم الدعم بشكل شهري لكافة المستحقين دون استثناء، إليكم التفاصيل.

"وزارة الموارد البشرية" تُوضح أسباب نقص حساب المواطن لدفعة شهر فبراير لبعض المستفيدين

برنامج حساب المواطن

كشف البرنامج عن الأسباب التي تؤدي إلى تقييد الدعم المُقدم من حساب المواطن لبعض المستفيدين في المملكة، والأسباب هي:

أولا أن لم يقم الفرد بتحديث بياناته الخاصة.

في حالة تغيير قيمة الدخل الشهري للشخص المستفيد الذي يحصل على الدعم، حيث أنه لابد أن يقوم الفرد بتعديل المساعدة وفقًا للتغيرات الجديدة.

ضرورة إعادة تقييم الدعم وذلك في حالة تغيير أحد أعمار الأشخاص التابعين وبلوغهم سن ال 18 عام.

في حالة أن أحد التابعين في الأسرة قرر الاستقلال، وذلك لأنه يجب تغيير مستوى الدعم المُقدم، ولابد من مُراعاة التقييم الجديد.

تقديم اعتراض في حساب المواطن

حتى تتمكن من تقديم اعتراض بشأن دفعة شهر فبراير يجب اتباع الخطوات الآتية:

أولا يجب الانتقال إلى حساب المواطن.

القيام بإختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم اختر الخدمات وبعدها إختيار تقديم اعتراض.

ضرورة كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة.

الضغط على تقديم اعتراض وإرفاق المستندات المطلوبة بشكل صحيح.

القيام بالنقر على إرسال.

حاسبة حساب المواطن التقديرية 1445

اتبع هذه الخطوات البسيطة لتتمكن من استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية، والطريقة هي:

الولوج إلى بوابة حساب المواطن.

القيام بتسجيل الدخول باستخدام البيانات المطلوبة.