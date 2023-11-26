وزارة الموارد البشرية توضح أسباب تأخر أهلية حساب المواطن

يتساءل الكثير عن أسباب تأخر أهلية حساب المواطن الجميع وعن ما هو الحل لتأخر الدفع لحساب المواطن، وذلك لأن وزارة الموارد البشرية تبيّن مجموعة من الحلول الممكنة، فيما يرتبط بحل المشاكل المشابهة سواء للضمان الاجتماعي أو لحساب المواطن.

خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية

وفرت وزارة الموارد البشرية ميزة القدرة على الاستعلام عن أهلية الاستحقاق إلكترونياً عن طريق اتباع الخطوات التالية التي تتمثل في الآتي:

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص منصة حساب المواطن

قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم الحساب وكلمة المرور.

قم بالضغط على أيقونة خدمات المنصة من الصفحة الرئيسية ومن بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الاستعلام عن الأهلية.

قم بإدخال أرقام بطاقة الهوية وتاريخ الميلاد.

قم بالضغط على كلمة إظهار النتيجة.

في حالة كان المتقدم مستحق فإنه سوف تظهر أمامه خيار مؤهل وسوف يحصل على قيمة الدعم بشكل شهري وفي موعد ثابت.

أما في حالة رفض الطلب سوف تزهر عبارة غير مؤهل ويتم ذكر سبب الرفض، ومتاح للشخص الذي تم رفض طلبه أن يتقدم بطلب اعتراض على النتيجة إلكترونياً.

حل مشكلة تأخر سداد حساب المواطن

لكي تتمكن من معرفة خطوات حل مشكلة تأخير سداد حساب المواطن تابع:

يواجه الكثير من المستفيدون من حساب المواطن العديد من المشاكل التي قد تتسبب في تأخير صرف الدعم عن الموعد المحدد، ويمكن حل هذا الأمر بعد التأكد من سبب التأخير عن طريق الاتصال برقم خدمة العملاء الخاص بحساب المواطن وهو 19912.

كما أن تأخر الدفع قد يكون بسبب عطل فني في البنك أو بطاقة الخصم الذي يتعامل معه المستفيد، لذا ينصح بالتواصل مع البنك للتواصل مع المستفيد لحل هذه المشكلة.

أسباب تأخر الأهلية

من الضروري معرفة أسباب تأخير الأهلية التي قد تؤدي إلى تأخير وصول مبلغ الدعم لحساب المواطن للمواطنين، وهي كالتالي: