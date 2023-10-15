وزارة الموارد البشرية تصدر تعليمات حاسمة بشأن استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن زيادة دعم الضمان المطور لكافة المؤهلين في شهر نوفمبر، استجابةً لتوجيه ملكي من خادم الحرمين الشريفين بزيادة الدعم بنسبة 20%، وقد أكدت الوزارة أن هذه الزيادة تشمل كلاً من المستفيد الرئيسي وأفراد أسرته، وتم تحديث حاسبة الضمان الاجتماعي المطورة بالزيادة الجديدة، ليتسنى للمستفيدين معرفة قيمة الدعم الجديدة، نرجو متابعتنا للحصول على المزيد من التفاصيل.

موعد صرف الدفعة الأولى للضمان الاجتماعي المطور لشهر نوفمبر 2023

تحدّدت وزارة الموارد البشرية بموعد صرف الدفعة الأولى المتضمنة الزيادة الملكية للضمان الاجتماعي المطور، والتي تعد الدفعة الثالثة والعشرين، وذلك بتاريخ 1 نوفمبر 2023، وبمشيئة الله سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين تدريجيًا طوال هذا اليوم، يرجى ملاحظة أن الاستحقاق للحصول على الدعم سيكون متاحًا لأولئك الذين قد تم قبول أهليتهم.

الحاسبة المطورة للضمان الاجتماعي بالزيادة لشهر

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات محدثة لاستخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطورة مع زيادة الأداء في شهر نوفمبر، وتعتبر هذه الزيادة هي الشهر الأول لتطبيق الزيادة المقررة، حيث تبلغ الزيادة كما يلي:

1. قم في البداية بالذهاب إلى الرابط الخاص بحاسبة الضمان الاجتماعي المطور.

2. بعد الوصول إلى الحاسبة، حدد عدد الأفراد المستفيدين من الدعم.

3. بعد ذلك، قم بتحديد قيمة دخلك الشهري.

4. يلزمك أن توضح حالتك في البرنامج، هل أنت عائل أم فرد مستقل.

5. كما يجب عليك الإفصاح عن معاش التقاعد في حال استفادتك منه.

6. قم بتحديد قيمة دعم حساب المواطن أيضًا.

7. بعد ذلك، قم بتجميع دخلك الشهري ووضع المجموع في المكان المخصص له في الحاسبة.

8. أدخل كافة البيانات الباقية المطلوبة في الحاسبة.

9. بمجرد الانتهاء من إدخال البيانات، انقر على زر “أحسب” للحصول على النتيجة.

ما قيمة الزيادة الملكية للضمان الاجتماعي المطور ؟

أعلنت وزارة الموارد البشرية القيمة المحددة للزيادة في المساعدة المالية المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك بناءً على أمر صادر من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويتمثل ترتيب وقيم الزيادة كما يلي:

1) تم زيادة قيمة المساعدة العائلية بنسبة 20%، حيث بلغت الزيادة 220 ريال سعودي، لتصبح القيمة الإجمالية للعائلة 1320 ريال سعودي بدلاً من 1100 ريال سابقًا.

2) تم تحديد قيمة الزيادة للتابع بمبلغ 110 ريال سعودي فقط، مما يرفع الدعم الإجمالي للتابع إلى 660 ريال سعودي بدلاً من 550 ريال سابقًا.

3) لم يتم تغيير قيمة الدعم المقدم لتكاليف الكهرباء والغذاء، حيث ستستمر القيمة كما هي، وتبلغ 84 ريال سعودي للكهرباء و72 ريال سعودي للدعم الغذائي لكل فرد.

4) أعلنت الوزارة أيضًا أن دعم الحليب للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين مازال بقيمة 46 ريال سعودي لكل طفل تابع لبرنامج الضمان الاجتماعي.

5) فيما يخص دعم الحقيبة المدرسية، مازالت قيمتها تبلغ 80 ريال سعودي لكل طالب تابع لبرنامج الضمان الاجتماعي وتتراوح أعمارهم بين6 و18 عامًا.