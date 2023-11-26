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وزارة الموارد البشرية تؤكد إمكانية الجمع بين وظيفتين بشرط وحيد

أحمد رجب

أكدت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن إمكانية الجمع بين وظيفيتين للمواطن الذي يعمل في القطاع الخاص داخل المملكة، وأوضحت الوزارة أن الشرط الوحيد الذي يجب أن يتوفر في صاحب الوظيفتين هو مطابقة ذلك لعقد العمل أو اللائحة الموجودة داخل الشركة.

وزرارة الموارد البشرية توضح إمكانية الجمع بين وظيفتين

وجاء رد وزارة المواد البشرية على أحد الاستفسارات على صحفة منصة التواصل الاجتماعي إكس “العناية بالمستفيدين”، حيث سأل المواطن عن إمكانية الجمع بين وظيفتين “هل الموظف لاسجل في مؤسسة وشركة يحسب كل الاثنين فيه النطاق”، وجاء الرد من كالتالي: “يسمح لموظفي القطاع الخاص الجمع بين وظيفتين ، ويجب الرجوع لعقد العمل واللائحة الداخلية للمنشأة للتأكد من عدم اشتراط الجمع بين وظيفتين، سُعدنا بتواصلك”.

وزرارة الموارد البشرية توضح إمكانية الجمع بين وظيفتين
صورة لشعار وزارة الموارد البشرية، مصدر الصورة: جوجل بلاي

وتقدم وزارة الموارد داخل المملكة هذه الخدمة عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالمواطنين بهذا الشأن.


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عن الكاتب:
أحمد رجب

أنا أحمد رجب، أعمل مهندس، أُحب العمل الصحفي وامتلك خبرة في كتابة الأخبار الرياصية والإخبارية، وانتظر خبرات أكثر وأكثر خلال الفترة القادمة.

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