وزارة الموارد البشرية تؤكد إمكانية الجمع بين وظيفتين بشرط وحيد

أكدت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن إمكانية الجمع بين وظيفيتين للمواطن الذي يعمل في القطاع الخاص داخل المملكة، وأوضحت الوزارة أن الشرط الوحيد الذي يجب أن يتوفر في صاحب الوظيفتين هو مطابقة ذلك لعقد العمل أو اللائحة الموجودة داخل الشركة.

وجاء رد وزارة المواد البشرية على أحد الاستفسارات على صحفة منصة التواصل الاجتماعي إكس “العناية بالمستفيدين”، حيث سأل المواطن عن إمكانية الجمع بين وظيفتين “هل الموظف لاسجل في مؤسسة وشركة يحسب كل الاثنين فيه النطاق”، وجاء الرد من كالتالي: “يسمح لموظفي القطاع الخاص الجمع بين وظيفتين ، ويجب الرجوع لعقد العمل واللائحة الداخلية للمنشأة للتأكد من عدم اشتراط الجمع بين وظيفتين، سُعدنا بتواصلك”.

أهلاًبك ،ابو حكيم يسمح لموظفي القطاع الخاص الجمع بين وظيفتين ، ويجب الرجوع لعقد العمل واللائحة الداخلية للمنشأة للتأكد من عدم اشتراط الجمع بين وظيفتين, سُعدنا بتواصلك . — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) November 24, 2023

وتقدم وزارة الموارد داخل المملكة هذه الخدمة عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالمواطنين بهذا الشأن.