وزارة الشؤون البلدية السعودية تطلق حملات لتأهيل حديثي التخرج

قامت وزارة الشؤون البلدية بإطلاق العديد من البرامج التأهيلية لأجل تطوير الخريجين في قطاعي الإسكان والبلدية ومن أهم هذه البرامج برنامج نماء، وكان الهدف الأساسي الذي يسعى إليه هذا البرنامج هو تأهيل وتدريب الخريجين على تولي الأعمال إلى جانب توفير فرصة لممارسة المسؤوليات والمهام الوظيفية بشكل أكثر فاعلية.

الصورة من اليوتيوب

أهداف برنامج نماء

لبرنامج نماء العديد من الأهداف والتي يسعى إلى تحقيقها ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:

يقوم البرنامج بتكليف الخريجين أثناء مرحلة التدريب بالقيام بالعديد من المسؤوليات كالتدرب على المشاريع القائمة تحت إشراف عدد من المسؤولين والخبراء في وزارة الإسكان والبلدية بالإضافة إلى حصولهم على مكافأة شهرية وتعد هذه من أهم مميزات البرنامج.

كما يسعى هذا البرنامج إلى تدريب الخريجين في مجال التخطيط المكاني بجانب تطوير المشهد الحضاري من خلال تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى رفع جودة الحياة المعيشية للمواطنين السعوديين.

ويهدف إلى تحسين مناطق الإسكان من خلال تقديم الحلول السكنية للأسر السعودية ورفع كفاءة قطاع التطوير العقاري، كما أن وزارة الإسكان تسعى إلى تنظيم أعمال التراخيص ورفع فاعلية وكفاءة العمليات الرقابية والتي تمتد لفترة لا تقل عن ستة أشهر.

كيفية التسجيل

بإمكانك التسجيل في برنامج نماء من خلال الانتقال لزيارة الموقع الإلكتروني من خلال الرابط

تخصصات البرنامج

يوفر برنامج نماء العديد من التخصصات كما تضم الكثير من المجالات والتي ستوفر للخريجين فرصة الالتحاق بالعديد من البرامج التدريبية ومن أهم هذه التخصصات ما يلي: