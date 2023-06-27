وزارة الدفاع.. من هنا رابط التقديم في الكليات العسكرية السعودية 1445 وشروط القبول عبر منصة القبول الموحد

قامت وزارة الدفاع السعودي بالإعلان عن فتح باب التقديم في التربية العسكرية للعام الدراسي 1445، حيث يستطيع الآن الحاصلين على الثانوية العامة التقدم الالتحاق بالكليات العسكرية خلال الأسبوع الجاري، ويسعى العديد من المواطنين بالمملكة السعودية والحاصلين على مؤهل الثانوية العامة أو ما يُعادلها إلى معرفة خطوات التقديم في الكلية العسكرية.

تفاصيل التقديم بالكلية العسكرية

سوف نبين لكم خلال السطور القادمة خطوات التقديم في الكليات العسكرية بالمملكة السعودية، ونرفق المعلومات المطلوبة من بداية من شروط التقديم في الكليات العسكرية بالمملكة السعودية، ثم نتحدث عن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات العسكرية السعودية، ثم نعرض لكم خطوات التقديم في الكليات العسكرية.

كانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت عن فتح باب الالتحاق بالكليات العسكرية في اليوم السابع من شهر ذي الحجة الحالي، والموافق 25 من شهر يونيو الجاري، ولم يتم تحديد موعد غلق باب التقديم، لذلك من الأفضل الإسراع في التقديم

شروط التقديم بالكليات العسكرية السعودية

يجب الاطلاع على الشروط التي وضعتها وزارة الدفاع السعودية قبل طلب الالتحاق بالكليات العسكرية بالمملكة السعودية، وهذه الشروط هي:

شروط التقديم في الكليات العسكرية السعودية أن يكون المتقدم سعودية الجنسية من حيث الأصل والمنشأ والولادة ألا يقل عمر المتقدم عن سبعة عشر عام، ولا يزيد عن اثنين وعشرين عاما. حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها لم يحُكم عليه بحد شرعي عدم إدانة المتقدم بجرائم مخلة بالآداب والشرف. ألا يكون متزوجا، ولديه سيرة محمودة بين أقرانه وجيرانه. اجتاز الاختبارات الطبية والفحص الطبي المبدئي والنهائي يمتلك لياقة بدنية وبنية جسم قوية اجتاز المقابلة الشخصية بعد صدور نتائج الترشيح الأولى اجتاز اختبارات القبول الشامل يقدم تعهدًا خطيًا بالخدمة في الجيش السعودي لمدة 8 سنوات

الأوراق اللازمة للتقديم في الكلية العسكرية بالمملكة السعودية

بعد أن تعرفنا على الشروط اللازمة للتقديم في الكليات العسكرية بالمملكة السعودية، نورد لكم الآن الأوراق المطلوبة للتقديم بالكلية العسكرية، وهذه الأوراق هي:

العنصر المستند أصل شهادة التخرج الرسمي صورة من شهادة الهوية الوطنية صورة من دفتر العائلة صورة شخصية مقاس 4×6 صورة من نتائج القدرات العامة صورة من السجل الأكاديمي مختومة من الجهة المسؤولة

خطوات التقديم بالكلية العسكرية

نصل الآن إلى خطوات التقديم بالكلية، وهي على النحو الآتي: