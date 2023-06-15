“وزارة الدفاع”: فتح باب القبول في الكليات العسكرية.. تعرف على الشروط

بشرى سارة لخريجي الثانوية بالمملكة السعودية، حيث أعلنت اللجنة المركزية التابعة لوزارة الدفاع عن فتح باب القبول في الكليات العسكرية، ومن المقرر بدء استقبال طلبات الطلاب الراغبين في الانضمام لتلك الكليات بدايةً من يوم 7 ذي الحجة.

فتح باب القبول في الكليات العسكرية

من الأخبار السارة التي ينتظرها أولياء الأمور لخريجي الثانوية هو فتح باب القبول للإلتحاق بالكليات العسكرية.

لذلك عندما بادرت اللجنة المركزية بالإعلان عن ذلك سرعان ما بدأ عدد كبير من مواطني المملكة بالبحث عن تفاصيل وشروط القبول، وهو ما بينته وزارة الدفاع من خلال موقعها الرسمي، وبيان الشروط كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم من خريجي هذا العام 1443-1444هـ.

يجب أن تكون صحيفته الجنائية بيضاء، وألا يكون قام بأي فعل شائن يدينه المجتمع أو الدين.

بخصوص العمر يشترط أن يكون بين 17 عام وحتى 22 عام كحد أقصى.

يتوجب أن يكون طول المتقدم يتراوح بين 165سم إلى 188 سم كحد أقصى الطول.

أما بالنسبة للوزن يجب ألا يقل عن 52كجم، وألا يزيد عن 95 كجم.

يشترط اجتياز كافة الاختبارات الطبية واللياقة البدنية المطلوبة.

يجب أن تكون حالته الاجتماعية أعزب.

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مميزات الإلتحاق بالكليات العسكرية

يعد الالتحاق بإحدى الكليات العسكرية في المملكة من الفرص التي ينتظرها الكثيرون خاصةً مع وجود تلك المزايا التي سوف نذكرها في النقاط التالية:

توفر الكلية كل مستلزمات الدراسة للطالب دون تكليفه بشراء أي شيء منها.

كما توفر له الزي المطلوب منه ارتدائه داخل الكلية دون أن يدفع مقابل ذلك.

تتولى الكلية علاج الطالب بالكامل طوال مدة دراسته بها.

ينال الطالب مكافأة شهرية تساوي نصف راتب ملازم أول طوال فترة الدراسة.

يخضع الطالب لدراسة مدتها 3 سنوات، على أن يتم تقسيم كل سنة منها إلى فصلين دراسيين فقط.

بعد التخرج يصبح الطالب برتبة ملازم أول.

وهذا يعني أنها بالفعل فرصة لا تعوض، لذلك على من تتوفر به الشروط السابقة ولديه طموح العمل كضابط يخدم وطنه وأهله أن يبادر فورًا بالتقديم خلال الفترة المحددة.