“وزارة الدفاع” تعلن موعد فتح رابط تقديم الكليات العسكرية للثانوية 1445 إليكم الشروط وخطوات التسجيل

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن موعد فتح رابط تقديم الكليات العسكرية للثانوية 1445، وكذلك الشروط المطلوبة للتسجيل لذلك يجب على من يرغب في التقديم قراءة الشروط جيداً قبل البدء في التسجيل، مع ضرورة تجهيز كافة المستندات المطلوبة والدخول على رابط التسجيل عبر بوابة القبول الموحد afca.mod.gov.sa في الموعد المحدد للتقديم، كما يجب التنبيه على ضرورة إدخال البيانات وتعبئة استمارة التسجيل بطريقة صحيحة، مع العلم أنه سيتم مطابقة المستندات والتأكد من صحتها عند إجراء المقابلة الشخصية وعند استكمال الإجراءات، وسوف نوضح لكم في هذا المقال رابط التسجيل والشروط المطلوبة ومتى يفتح التسجيل في الكليات العسكرية 1445 لحملة الثانوية.

رابط تقديم وزارة الدفاع للثانوية 1445

حتى يتم التقديم في الكليات العسكرية بشكل صحيح يجب اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على رابط بوابة القبول الموحد afca.mod.gov.sa.

النقر على أيقونة اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية.

الضغط على أيقونة المتقدمين الثانوي.

الضغط على أيقونة البدء بالتسجيل.

يتم اختيار الكلية وتعبئة البيانات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة للتسجيل.

تحديد أولويات الرغبات حسب رغبة المتقدم.

بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

النقر على أيقونة “تقديم الطلب” والحصول على رقم الطلب الخاص بالمتقدم.

شروط تقديم الكليات العسكرية 1445 للثانوية

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ. حسن السير والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. حاصل على الشهادة الثانوية العامة انتظام نهاري تخصص علوم طبيعية من وزارة التعليم السعودية. يجب أن يكون المتقدم من خريجي هذا العام فقط ولا يقبل خريجي الأعوام السابقة. يجب ألا تقل النسبة المئوية في الشهادة الثانوية عن 80% للتخصص العلمي. أن يكون المتقدم قد أدى اختبار القدرات العامة ودرجته لا تقل عن 60%. أن يكون قد أدى اختبار الكفايات. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام. اجتياز الفحص الطبي الأولي والنهائي والمقابلة الشخصية. ألا يكون متزوج. تناسب الطول مع الوزن والحد الأدنى للطول 165سم – 52كم والحد الأعلى 188سم – 95كم. اجتياز المتقدم لاختبارات القبول والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية واختبارات القدرات.

موعد التقديم

من المقرر أن يتم استقبال طلبات الراغبين في التقديم في الكليات العسكرية لحملة الثانوية العامة من يوم الأحد بتاريخ 07\12\1444 الموافق 25\06\2023.