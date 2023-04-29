وزارة الخارجية السعودية.. خطوات استعلام عن تأشيرة برقم الجواز

تأشيرة السفر هي وثيقة تسمح لحاملها بالسفر إلى بلد آخر لفترة محددة من الوقت للعمل أو الدراسة أو السياحة أو غير ذلك من الأغراض. ويتم تحديد النوع والمدة والشروط المرتبطة بالتأشيرة وفقًا لقوانين البلد الذي يتم السفر إليه.

وإذا كنت ترغب في السفر إلى بلد معين وتحتاج إلى الحصول على تأشيرة، يجب اتباع خطوات استعلام عن تأشيرة برقم الجواز الخاص بك.

خطوات استعلام عن تأشيرة برقم الجواز

تحديد السفارة أو القنصلية التي تستطيع الحصول على التأشيرة منها، يمكن العثور على هذه المعلومات عن طريق البحث على الإنترنت أو الاتصال بالسفارة أو القنصلية المعنية مباشرة.

الحصول على الاستمارة من خلال موقع السفارة أو القنصلية على الإنترنت، ويتم تعبئتها بالمعلومات الشخصية اللازمة.

يتم تقديم الطلب بعد تعبئة الاستمارة وتقديم المستندات المطلوبة، ويتم دفع رسوم تأشيرة السفر في هذه المرحلة.

يمكن متابعة حالة الطلب عبر الإنترنت باستخدام رقم الجواز الخاص بك، وسيتم إعلامك عندما تتم الموافقة على الطلب.

يجب الحصول على تأشيرة السفر من السفارة أو القنصلية المعنية والتحقق من صحة المعلومات الموجودة عليها.

بعد الحصول على التأشيرة، يمكن السفر إلى البلد المعني والبدء في العمل أو الدراسة أو السياحة أو غير ذلك من الأغراض.

ما هي المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة السفر؟

تختلف المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة السفر باختلاف البلد المعني ونوع التأشيرة المطلوبة، ولكن عادة ما تشمل المستندات التالية:

1- جواز السفر: يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول ويجب أن يتوفر على صفحات فارغة كافية لوضع التأشيرة.

2- استمارة طلب التأشيرة: يجب تعبئة استمارة طلب التأشيرة المطلوبة بالمعلومات الشخصية اللازمة وتوقيعها.

3- صورة شخصية: يجب تقديم صورة شخصية حديثة للمتقدم للحصول على التأشيرة، وفي بعض الحالات يجب أن تكون الصورة بخلفية بيضاء.

4- إثبات الهوية: يجب تقديم إثبات الهوية الشخصية، مثل بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر الحالي.

5- دليل السفر: يجب تقديم دليل السفر، مثل تذكرة السفر الذهاب والإياب.

6- إثبات الغرض من السفر: يجب تقديم إثبات الغرض من السفر، مثل خطاب دعوة من جهة معينة في البلد المعني أو إثبات الحجز في فندق أو دليل الدراسة أو التدريب في حالة السفر للدراسة أو التدريب.

7- إثبات المالية: يجب تقديم إثبات المالية، مثل حساب بنكي أو بيان حساب يوضح المدخرات المالية الخاصة بالمتقدم.

8- بطاقة التأمين الصحي: في بعض الحالات قد يتطلب الحصول على تأشيرة السفر تقديم بطاقة تأمين صحي.

يجب التحقق من المتطلبات المحددة لكل بلد قبل البدء في عملية الاستعلام والتقديم للحصول على تأشيرة السفر، وينصح بالتواصل مع السفارة أو القنصلية المعنية لتحديد المستندات الدقيقة المطلوبة.